Ouverture ce lundi du Sommet Italie-Afrique

Le thème principal de cette rencontre est "Migration, mobilité et sécurité". L'Italie a présenté son nouveau plan stratégique visant à réévaluer son approche envers l'Afrique. L'accent sera mis sur la coopération dans des domaines tels que l'éducation, la santé et l'eau.



Le Tchad compte plus d'un million de réfugiés, migrants et retournés sur son territoire, représentant environ 5% de sa population. Le pays a mis en place une législation solide pour encadrer les déplacements des personnes et a ratifié de nombreux instruments internationaux de protection des droits humains concernant notamment les migrants.



Il est primordial que la communauté internationale aborde ces questions liées à la protection des personnes déplacées avec une approche globale et cohérente. Les États ont une responsabilité envers ces populations vulnérables. Le Général Mahamat Idriss Deby Itno a illustré cet engagement en se rendant sur le terrain auprès des réfugiés et des migrants touchés par la crise soudanaise.



Un appel aux fonds a été lancé pour répondre aux besoins humanitaires, mais un important déficit financier reste à combler. Le Tchad saisit cette occasion pour remercier ses partenaires techniques et financiers, notamment l'OIM et le HCR, pour leur soutien dans la protection des réfugiés et la lutte contre la criminalité internationale liée aux mouvements de population. Le pays félicite également l'Italie pour l'organisation de ce sommet et l'importance accordée à la réévaluation des relations avec l'Afrique.



Le Chef de la Diplomatie tchadienne est accompagné d'une importante délégation lors de ce déplacement, composée des conseillers à la Présidence de la République, des cadres du Ministère des Affaires Étrangères ainsi que du personnel de l'Ambassade du Tchad à Rome avec résidence à Berlin.



Ce sommet représente une opportunité essentielle pour renforcer les liens entre l'Italie et l'Afrique dans le domaine migratoire tout en travaillant ensemble sur les enjeux liés à la mobilité humaine et à leur sécurité. La coopération entre les deux régions est fondamentale pour faire face aux défis actuels et futurs liés aux mouvements de population.