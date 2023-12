Ouzbékistan : vers le le développement de data centers durables ultramodernes

Le protocole d'accord permettra de soutenir l'objectif de l'Ouzbékistan de se transformer en hub numérique durable, pour accélérer la transformation numérique du pays, développer les technologies numériques innovantes et attirer les investissements étrangers dans le domaine des technologies de l'information.



Selon les termes du protocole d’entente, DataVolt développera, investira et exploitera des centres de données ultramodernes, pour créer le premier grand campus de data centers entièrement renouvelables de la région, ce qui pourrait éventuellement compter une charge informatique de plusieurs centaines de Mégawatts (MW). Ces data centers se concentreront sur le développement de solutions à haute efficacité, l'innovation et la durabilité.



De même, les parties signataires coopéreront pour attirer les entreprises technologiques internationales en Ouzbékistan et pour créer et former les compétences et l'expertise pertinentes parmi la main-d'œuvre ouzbèke.



Le ministère des Technologies numériques et DataVolt ont tous deux souligné l’importance de renforcer la qualité des différentes compétences de main-d'œuvre ouzbèke pour l’externalisation et de promouvoir l'Ouzbékistan en tant que plaque tournante informatique avec les entreprises saoudiennes.



Rajit Nanda, président-directeur général de DataVolt, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir les efforts de l'Ouzbékistan en matière de numérisation, en fournissant des solutions innovantes et durables. En réponse aux objectifs de développement durable de l'Ouzbékistan, nous allons construire des data centers verts, aux émissions de carbone les plus faibles. Nous pensons que ce projet aura un impact positif sur l'économie et le peuple ouzbek et transformera l'Ouzbékistan en leader numérique dans la région. »