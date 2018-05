PDG d’une société américaine Fortune 500, Martin Richenhagen a inauguré le nouveau siège d’AG CO Africa à Johannesburg

« Le rôle de l’Afrique est essentiel pour nourrir la population mondiale croissante et pour résoudre le problème de la sécurité alimentaire mondiale », déclare Martin Richenhagen, Président, Président du Conseil d’Administration et PDG d’AGCO, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO) (www.AGCOcorp.com), un fabricant et distributeur mondial de matériel agricole. Dans son discours d’ouverture,… Read more on […]

« Le rôle de l’Afrique est essentiel pour nourrir la ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...