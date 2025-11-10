Alwihda Info
TCHAD

PND : "Le Tchad ne vous propose pas une aventure, mais un partenariat stratégique" — Président Mahamat Idriss Déby


Alwihda Info | Par - 10 Novembre 2025


Abu Dhabi — Le coup d’envoi officiel du Plan national de développement « Tchad Connexion 2030 » a été donné ce lundi à l’hôtel Rixos Marina d’Abu Dhabi, en présence du Chef de l’État, le Général Mahamat Idriss Déby Itno, de plusieurs membres du gouvernement, de hauts responsables d’institutions internationales et d’éminents hommes d’affaires venus du monde entier.


Dans son discours d’ouverture, le Président de la République a lancé un message fort en direction des investisseurs, leur assurant que « le Tchad ne leur propose pas une aventure, mais un partenariat stratégique ».

« Nous vous offrons une position de premier plan dans la transformation économique d’une nation. Notre engagement est total. Venez construire avec nous le Tchad d’aujourd’hui et de demain », a-t-il déclaré, sous les applaudissements de l’assistance.

Un appel à l’investissement dans les secteurs clés

Le Chef de l’État a mis en avant les immenses potentialités du pays dans plusieurs domaines stratégiques :
  • L’agriculture et l’élevage, véritables leviers de croissance : « Le Tchad a tout pour devenir le grenier de l’Afrique centrale », a-t-il affirmé, en évoquant la culture de rente et l’élevage moderne comme priorités nationales.
  • L’énergie solaire, ressource naturelle abondante et durable : « Notre soleil est une ressource intarissable. Nous visons l’autosuffisance énergétique et au-delà. Les partenariats dans ce secteur sont fortement encouragés. »
  • Les services financiers digitaux, encore largement inexplorés : « Le Tchad est un marché vierge pour les services financiers numériques. »
Un environnement des affaires repensé

Pour convaincre les investisseurs étrangers, Mahamat Idriss Déby Itno a insisté sur les réformes entreprises pour améliorer le climat des affaires : la mise en place d’un guichet unique pour simplifier les démarches administratives ; la généralisation du e-visa pour faciliter la mobilité des opérateurs économiques ; un système juridique harmonisé pour garantir la sécurité des investissements ; et la création de zones économiques spéciales destinées à favoriser l’implantation industrielle et la transformation locale.

Ces mesures, selon le Président, traduisent la volonté du gouvernement de bâtir une économie moderne, compétitive et inclusive.

En clôturant son allocution, le Chef de l’État a réaffirmé la détermination du Tchad à s’engager dans une nouvelle ère de prospérité : « Le moment est venu de faire du Tchad un modèle de réussite économique. Le pays vous ouvre grand ses portes, dans la confiance, la transparence et la stabilité. »

Cette table ronde de haut niveau marque une étape décisive dans la mise en œuvre du PND 2025-2030, avec pour ambition de mobiliser plus de 30 milliards de dollars d’investissements afin d’accélérer la transformation structurelle du pays.
Malick Mahamat
Malick Mahamat


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
