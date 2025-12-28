N'Djamena : Les magistrats en congrès pour une justice au service de l'investissement

Le magistrat, sentinelle de l'attractivité économique

Le thème choisi pour cette édition, « La sécurisation juridique et la judiciarisation des investissements au Tchad », illustre une ambition forte : faire du palais de justice le rempart de la prospérité. Pour les congressistes, il s'agit de définir comment le juge peut, par sa célérité et son impartialité, offrir aux investisseurs nationaux et étrangers les garanties nécessaires à la pérennité de leurs projets.











Pas de développement sans une justice crédible

Dans son allocution d'ouverture, le Ministre de la Justice, Dr Youssouf Tom, a rappelé une vérité fondamentale : la justice est le socle de l'économie. "Il ne peut y avoir de développement économique durable sans une justice forte, crédible et efficace", a-t-il martelé. Cet engagement du Garde des Sceaux souligne la volonté de l'État d'accompagner les magistrats dans l'amélioration de leurs conditions de travail et la protection de leur indépendance.











Une transition de leadership au SMT

Ce congrès marque également la fin du mandat du magistrat Moussa Wade, président sortant du SMT. En cédant son fauteuil au terme d'un processus électif démocratique, il laisse derrière lui un syndicat mobilisé sur des enjeux de modernisation. Les travaux de ce 7ème congrès permettront d'élire une nouvelle équipe capable de porter haut les défis de la judiciarisation des investissements et de défendre les intérêts d'une magistrature au service de l'intérêt général.





Les résolutions de ce congrès sont attendues avec intérêt, car elles dessineront le visage de la justice tchadienne face aux défis du futur.

