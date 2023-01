Paix et sécurité en Afrique centrale : le comité consultatif des Nations Unies attendu à la mi-janvier au Congo

Denis Sassou-N’Guesso a inscrit ce rendez-vous dans la quête de paix dans la sous-région de l’Afrique centrale qui connait plusieurs foyers de tension en ce début de l’année 2023. Ainsi, le Congo offrira ses bons offices pour tenter de trouver des solutions aux différentes crises qui troublent la paix et la quiétude de la sous-région de l’Afrique centrale. On sait que Denis Sassou N’Guesso fait de la paix son crédo et son expérience en matière de règlement de crises a déjà fait ses preuves.



Au sujet de la RDC, en proie à une crise sécuritaire à l’est, Denis Sassou N’Guesso demeure convaincu que l’année 2023 sera fructueuse pour l’issue de cette crise. « J’ose croire que ce pays frère retrouvera définitivement en 2023, le chemin de la paix qui passe par la tenue des élections générales, libres et transparentes et la mise en place d’un gouvernement unique », a-t-il déclaré.



Président du comité de haut niveau de l’UA sur la Lybie, Denis Sassou N’Guesso s’est également appesanti sur la crise libyenne pour laquelle il a émis quelques vœux, notamment à propos de la conférence de réconciliation des fils et filles, libyens qui pointent à l’horizon. « … Cette conférence n’atteindra ses objectifs que si son essence inclusive et consensuelle sont préservées et observée sans condition », renchéri le chef de l’Etat congolais. Telle est pour lui, la condition sine qua none pour les sœurs et frères libyens « de renouer avec les vertus du dialogue et rendre possible le dépassement de chacun et de tous pour reconstruire ce pays. »



Denis Sassou N’Guesso a fait savoir que son pays, le Congo, qui siège au conseil de paix et de sécurité de l’UA suit de très près l’évolution de tous les foyers de tension égrenés par le Doyen du corps diplomatique.