AFRIQUE Paix et sécurité en RDC : des émissaires de la CIRGL et de la SADC dépêchés à Kinshasa

Alwihda Info | Par Bertrand Aristide Elenga - 27 Décembre 2018 modifié le 27 Décembre 2018 - 13:24

Une délégation composée des ministres en charge des affaires étrangères de la République du Congo, représentant la CIRGL, et de la République de Zambie, représentant la SADC,se rendra, ce 27 décembre 2018, pour porter à Joseph Kabila Kabange, président de la RDC, les conclusions du Sommet de Brazzaville.

Les élections en RDC ont figuré en bonne place au mini-sommet de Brazzaville, du 26 décembre, qui a réuni les chefs d'Etat du Congo, de la Namibie, de l'Angola et de la Zambie ainsi que les représentants de l'Afrique du sud, du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Union Africaine. Absent à Brazzaville, le président Joseph Kabila n'a pas été oublié par ses pairs africains.



A cet effet, ils ont décidé de dépêcher à Kinshasa le 27 décembre 2018, une délégation composée des ministres en charge des affaires étrangères de la République du Congo, représentant la CIRGL, et de la République de Zambie, représentant la SADC, pour porter à son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la RDC, les conclusions du Sommet de Brazzaville.



S’agissant du processus électoral en République Démocratique du Congo, les Chefs d’Etat ont exprimé leurs vives préoccupations face aux actes de violences qui ont émaillé la campagne électorale dans certaines localités du pays et qui sont de nature à compromettre la sérénité des élections.



Ils ont , par la même occasion,rappelé la nécessité de mettre en œuvre les différents engagements pris dans le cadre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands lacs et de l’accord cadre pour la paix, la sécurité et le développement en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs.



Tout en saluant l’engagement du processus électoral et l’ouverture de l’espace public en République démocratique du Congo. , La CIRGL et la SADC ont fermement condamné les violences perpétrées dans l’Est de la RDC par des groupes armés contre les populations civiles et les forces de la mission d’observation des Nations Unies.



Les chefs d’Etat encouragent fortement le gouvernement de la RDC de continuer d’assurer la sécurité de tous les candidats engagés dans la campagne électorale et ont lancé un appel à la communauté internationale afin qu’elle apporte un soutient conséquent aux autorités de la RDC dans la lutte contre l’épidémie ébola, exprimant, en même temps leur solidarité et leur compassion à l’endroit des victimes d’ébola dans la région de Béni.



Les Chefs d’Etat ont déploré la destruction, à Kinshasa, le 13 décembre 2018, d’une partie du matériel électoral et ont réaffirmé leur profond attachement à la tenue des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. Ils ont à cet égard, pris note du report au 30 décembre 2018, des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales, initialement prévues pour le 23 décembre 2018.



Un appel à l’apaisement et à la retenue a été lancé à l'endroit de la classe politique et de la société civile en vue de la tenue des scrutins dans la sérénité. Les chef d'Etat ont réitéré leur engagement et leur disponibilité à accompagner la RDC dans cette période sensible





