Pakistan : Au moins 15 morts dans le déraillement d'un train

Au Pakistan, au moins 15 personnes ont été tuées et 45 autres blessées dans le déraillement d'un train dimanche près de Nawabshah, au sud du Pakistan, a annoncé dimanche sur Twitter le ministre pakistanais des Chemins de fer Khawaja Saad Rafique.



« Huit voitures de l'express Hazara qui voyageait de Karachi vers Abbottabad ont déraillé », a déclaré à la chaîne privée pakistanaise HUM News un responsable des chemins de fer.



Les accidents de train sont fréquents au Pakistan, qui a hérité de milliers de kilomètres de voies ferrées construits à l'époque coloniale par les Britanniques.



En juillet 2015, au moins 17 personnes avaient été tuées lorsqu'un train militaire spécial était tombé dans un canal après l'effondrement partiel d'un pont.



En novembre de la meme année, au moins douze personnes avaient été tuées et plus de 100 blessées lorsqu’un autre train avait déraillé dans le sud-ouest du Pakistan, selon des responsables ferroviaires et locaux.



L'accident avait eu lieu près de la ville de Quetta, chef-lieu de la province du Balouchistan, lorsque les freins du train avaient lâché pendant qu'il dévalait un flanc de montagne, selon ces responsables.