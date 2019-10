Paradise Game, Acteur Majeur dans L’industrie du Jeu Video en Afrique Lance Officiellement Le Feja 3, Le Rdv Incontournable du Esport et des Jeux Videos D’afrique

Pour la 3e année consécutive, Abidjan abritera du 22 au 24 Novembre, le Festival de l’Electronique et du Jeu Vidéo d’Abidjan (FEJA) à COSMOS YOPOUGON. Organisé par Paradise Game et rendu possible par Orange Cote d’Ivoire, cet événement vient répondre aux attentes des gamers en proposant un programme interactif pendant deux jours pour tous les acteurs de l’industrie du jeu vidéo.

LE FEJA 3, Une nouvelle Etape avec l’ouverture des tournois à tous les citoyens ou habitants des pays Africains sans avoir à passer par des qualifications. Tout gamer Africain peut donc participer aux tournois majeurs du FEJA (Fifa, Pes, Street fighter, Tekken, Fortnite) et aux « side events » (Clash Royale, Mortal Kombat, Naruto, DBZ, COD, etc.). Les inscriptions pour participer aux tournois ont débuté ce 17 Octobre sur le site internet www.FEJA.ci.

Après avoir réussi le pari de la mobilisation des passionnés et professionnels de l’industrie du jeu vidéo venus de plus de 10 pays d’Afrique lors des deux premières éditions, c’est 12 pays Africains qui sont ciblés cette année.

Avec plus de 5000 m2 spécialement dédiés à l’événement, les participants du festival bénéficieront d’un programme très riche avec des tournois d’Esport (Football, Sport de Combat, Jeux Mobiles), des conférences et workshops, des expositions, des animations et Jeux divers.

A travers cette troisieme edition, Paradise Game marque sa volonté de diversifier les opportunités de création des jeux 100% Made in Africa au travers de réflexions concrètes sur l’écosystème à mettre en place sur le continent. C’est dans cette perspective que le FEJA 3 élargira sa collaboration avec des acteurs de développement en Afrique dans le domaine du jeu vidéo et s’intéressera particulièrement à la création de contenus et à la mise en place de studios de développement de jeux vidéo. Un partage d’expérience permettra également aux uns et aux autres d’enrichir leurs connaissances lors de workshops.

Sidick Bakayoko, Founder and CEO de Paradise Game, producteur de l’événement a déclaré :

« Le jeu vidéo pourrait créer plus de 200 000 emplois en Afrique dans les 5 prochaines années. Il est donc primordial qu’une véritable industrie puisse se mettre en place autour d’acteurs locaux forts, de partenaires internationaux expérimentés et de pouvoir publics engagés. Un écosystème favorisant la création de jeux vidéo permettrait de créer plus de studios de jeu et donc plus d’emplois. »

Informations pratiques sur le FEJA 3 :

Dates : 22, 23 et 24 novembre 2019

Lieu : Cosmos Yopougon – Abidjan, Cote d’Ivoire de 9h à 20h

A propos de Paradise Game :

Paradise Game (ParadiseGame.net) est une entreprise basée à Abidjan qui organise des événements esport et crée du contenu gaming et eLearning. Paradise Game est devenu ces dernières années un acteur majeur du e-sport et a pour ambition de transformer l’industrie du jeu vidéo en Afrique. Paradise Game fédère aujourd’hui plus de 120 000 fans de jeux vidéo repartis entre 10 pays africains, une communauté digitale active partagée entre les réseaux sociaux et le site web, une salle de jeu de 1200m² avec plus de 3 000 visiteurs par jour. La vision de Paradise Game est de créer la plus grosse communauté de gamers en Afrique et de lui offrir des événements inédits, des salles de jeux de dernière génération, et des contenus multimédia (divertissement, e- Learning, etc.)

Paradise Game a initié le premier festival majeur de jeux vidéo et eSport d’Afrique, le FEJA (Festival de l’Électronique et du Jeu vidéo d’Abidjan - (www.FEJA.ci), mais aussi une émission télévisée dénommée Paradise Game Show qui est dédiée aux acteurs du jeu vidéo en Afrique. Paradise Game se lance aujourd’hui dans la promotion des créateurs de jeux « made-in-Africa » sur le marché local et sur la scène internationale notamment avec l’ « Africa Corner by Paradise Game » pendant Paris Games Week.

A propos d’Orange Cote d’ivoire :

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec près de 14 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises.

