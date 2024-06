Participation du Tchad à la 77ème Assemblée Mondiale de la Santé: Un plaidoyer pour la santé universelle et le renforcement du système de santé national

L'AMS 2024 s'est déroulée sous le thème "Santé Pour Tous, Tous Pour La Santé", mettant en avant l'importance de la solidarité internationale et de la coopération pour garantir l'accès universel à des soins de santé de qualité. Le Tchad, pays confronté à de nombreux défis sanitaires, a activement participé aux discussions et plaidé pour des solutions concrètes aux problèmes de santé publique qui touchent le plus durement ses populations.



En marge des travaux de l'AMS, la délégation tchadienne a également rencontré des partenaires techniques et financiers pour discuter de leurs différents appuis en vue de renforcer la résilience du système de santé du Tchad. Le pays, durement éprouvé par la crise sanitaire et humanitaire survenue depuis avril 2023 suite au conflit armé au Soudan, a besoin d'un soutien important pour reconstruire son système de santé et garantir l'accès à des soins de santé de qualité pour tous ses citoyens.



La délégation tchadienne a également eu des discussions avec l'ISA (International Solar Alliance) et HIEX (Health Innovation Exchange) sur des sujets d'opportunité pour le Tchad, tels que la solarisation des infrastructures sanitaires, la digitalisation du secteur de la santé, la formation continue et le renforcement des capacités du personnel de santé.



La participation du Tchad à la 77ème AMS a été une occasion importante pour le pays de réaffirmer son engagement en faveur de la santé pour tous et de plaider pour le renforcement de son système de santé national. Le Tchad est déterminé à travailler avec ses partenaires internationaux pour relever les défis sanitaires qui touchent ses populations et garantir un avenir en meilleure santé pour tous.