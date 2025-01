INTERNATIONAL Passeports : les plus (et les moins) puissants du monde selon l'indice 2025 Henley Passport Index

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Janvier 2025



Singapour reprend sa couronne de passeport le plus puissant du monde avec un accès sans visa à 195 des 227 destinations mondiales, laissant le Japon en deuxième position avec un score de 193, selon l'indice 2025 Henley Passport Index.

Cet indice qui classe les 199 passeports du monde en fonction du nombre de destinations auxquelles ils peuvent accéder sans visa préalable, et qui est basé sur des données officielles exclusives de l'Association internationale du transport aérien (IATA). Plusieurs États membres de l'UE (la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne) perdent deux places et se retrouvent en 3e position.



Ils sont rejoints par la Finlande et la Corée du Sud, qui ont chacune perdu une place au cours des 12 derniers mois et ont désormais accès à 192 destinations sans visa. Une cohorte de sept pays de l'UE, ayant tous un accès sans visa à 191 destinations (Autriche, Danemark, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège et Suède) se partagent la quatrième place, tandis que cinq pays (Belgique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Suisse et Royaume-Uni) se classent cinquièmes avec 190 destinations sans visa.



L'Afghanistan reste fermement ancré au bas de l'échelle, ayant perdu l'accès sans visa à deux destinations supplémentaires au cours de l'année écoulée, ce qui a créé l'écart de mobilité le plus important des 19 années d'existence de l'indice, les Singapouriens pouvant se rendre dans 169 destinations de plus sans visa que les détenteurs de passeports afghans. Christian H. Kaelin, président de Henley & Partners, déclare que « la notion même de citoyenneté et de droit de naissance à la loterie doit être fondamentalement repensée à mesure que les températures augmentent et que les catastrophes naturelles deviennent plus fréquentes et plus graves, déplaçant des communautés et rendant leur environnement inhabitable.



Simultanément, l'instabilité politique et les conflits armés dans diverses régions obligent d'innombrables personnes à fuir leur foyer en quête de sécurité et de refuge ». Le reste du Top 10 de l'indice est largement dominé par les pays européens, à l'exception de l'Australie (6e place avec 189 destinations), du Canada (7e place avec 188 destinations), des États-Unis (9e place avec 186 destinations) et des Émirats arabes unis, l'un des pays qui a le plus progressé au cours de la dernière décennie, ayant obtenu 72 destinations supplémentaires depuis 2015, ce qui le place à la 10e place avec un accès sans visa à 185 destinations dans le monde entier.



Les passeports américains et britanniques parmi les plus malmenés

Seuls 22 des 199 passeports du monde ont reculé dans le classement de l'indice Henley des passeports au cours de la dernière décennie. De manière surprenante, les États-Unis sont le deuxième plus grand perdant entre 2015 et 2025 après le Venezuela, chutant de sept places de la deuxième à la neuvième position actuelle. Le Vanuatu est le troisième plus grand perdant, suivi par le passeport britannique, qui était en tête de l'indice en 2015 mais se trouve maintenant à la 5e place.



Le Canada complète la liste des cinq perdants, en perdant trois rangs au cours de la dernière décennie, passant de la quatrième à la septième place actuelle. En revanche, la Chine est l'un des pays qui progressent le plus, passant de la 94e place en 2015 à la 60e en 2025, son score en matière d'exemption de visa augmentant de 40 destinations.



En ce qui concerne son ouverture aux autres nations, la Chine a également fait un bond en avant dans l'indice d'ouverture Henley, qui classe les 199 pays du monde en fonction du nombre de nationalités auxquelles ils permettent l'entrée sans visa préalable. La Chine a accordé l'accès sans visa à 29 autres pays au cours de la seule année écoulée et occupe désormais la 80e place, accordant l'accès sans visa à 58 pays, alors que son rival américain se classe 84e et n'autorise l'accès sans visa qu'à 46 autres pays.



Commentant le 2025 Henley Global Mobility Report, Annie Pforzheimer, Senior Associate au thinktank de Washington Center for Strategic and International Studies, déclare que « même avant l'avènement d'une deuxième présidence Trump, les tendances politiques américaines étaient devenues notablement repliées sur elles-mêmes et isolationnistes ».



En fin de compte, si les droits de douane et les déportations sont les outils politiques par défaut de l'administration Trump, non seulement les États-Unis continueront à décliner dans l'indice de mobilité sur une base comparative, mais ils le feront probablement aussi en termes absolus. Cette tendance, associée à la plus grande ouverture de la Chine, devrait permettre à l'Asie de dominer davantage le monde en matière de puissance douce.



Les Américains sont les premiers à demander une seconde nationalité

Les ressortissants américains constituent actuellement la plus grande cohorte de candidats à la résidence alternative et à la citoyenneté, représentant 21 % de toutes les demandes de investment migration program reçues par Henley & Partners en 2024. Peter J. Spiro, un éminent spécialiste de la double nationalité, commente dans le rapport que « la reprise de Trump amplifie un autre élément de valeur pour les droits de résidence ou de citoyenneté alternatifs »: l'assurance contre les risques politiques. Cette fois-ci, les enjeux sont plus importants.



On a l'impression que ce que Trump veut, Trump pourra l'obtenir. Son agenda politique est pour le moins mercurien et les Américains ne peuvent plus considérer la stabilité comme acquise. Trump peut également se montrer inconstant avec les personnes extérieures. Il est presque certain qu'il ressuscitera les fameuses « interdictions de voyager » au début de la nouvelle administration.





