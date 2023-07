Paul Kagame : L'ambitieuse stratégie pour faire de Kigali le centre financier de l'Afrique

Dans l'objectif de jouer un rôle important sur la scène internationale, deux secteurs clés sont au cœur de la stratégie du président rwandais : les finances et l'armée. Le gouvernement mise sur le développement de ces domaines pour que toutes les affaires africaines transitent par Kigali. Pour atteindre cet objectif, le Rwanda a créé le KIFC (Kigali International Financial Center), un centre financier qui vise à devenir une référence en Afrique et un hub pour les investissements du continent. Ce projet est soutenu par la Banque publique d'investissement française (Bpifrance) qui a des missions similaires, ainsi que par l'agence publique de développement britannique.



Inspiré du modèle singapourien, le KIFC ambitionne de faire de Kigali une référence en matière de finance offshore en proposant des comptes offshore, c'est-à-dire des comptes bancaires ouverts dans des territoires considérés comme des paradis fiscaux, où l'origine des fonds n'est pas exigée ou vérifiée. Le Rwanda a signé un partenariat avec Singapour (Financial Trust Corridor) pour faciliter les affaires entre les deux pays, et depuis 2008, le Rwanda reçoit l'aide de Singapour pour réguler le secteur bancaire et financier grâce à un traité entre le KIFC et la Monetary Authority of Singapore (MAS).



Sur le plan militaire, le Rwanda joue également un rôle important en Afrique. Aux côtés du Nigeria, il est responsable du service de renseignement de l'Union africaine (UA) et son armée (RDF) intervient avec succès dans plusieurs pays africains, tels que la Centrafrique, le Soudan du Sud, le Congo-Brazzaville et le Mozambique. La présence de l'armée rwandaise dans ces pays renforce la diplomatie du Rwanda tant en Afrique que dans le monde.



Avec ces stratégies ambitieuses, Paul Kagame cherche à positionner Kigali comme un acteur majeur dans le domaine financier et militaire en Afrique et à consolider son influence sur la scène internationale.