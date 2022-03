AFRIQUE Pays du Sahel : dialogue et réconciliation au centre d’un atelier

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 29 Mars 2022

À travers ses différents bureaux dans les États membres, l'Association des Savants, Prêcheurs et Imams des États du Sahel, entend soutenir les efforts des autorités dans le domaine de la paix, et à diffuser une culture de tolérance et de coexistence.

Dans le cadre de la consolidation des principes du dialogue et de la réconciliation dans les pays du Sahel, la ligue des oulémas, imams et prédicateurs des pays du Sahel organise depuis ce mardi 29 mars 2022, au palais de 15 janvier, un atelier de son bureau exécutif pour discuter et échanger sur les en jeu du dialogue au pays Sahel.



Pour le président du comité d’organisation, Ahmat Khasim cet atelier va permettre aux oulémas, imams et prédicateurs du pays Sahel d’évoquer les problèmes qui minent la consolidation de la paix dans le Sahel. Plusieurs fidèles musulmans et musulmanes, les oulémas, imams, prédicateurs et prédicatrices sont présents à cet atelier. Il verra aussi la présence du secrétaire général des oulémas des pays du Sahel, Sami Alkhamis Basass, Mahamat Khatir Issa, président du Conseil Supérieur des Affaires Islamique du Tchad (CSAI), Limane Mahamat, président de l’unité de coordination des oulémas de G5 Sahel



. Dr Aboubakar Abdallah Walar Madou, président de la ligue des oulémas du G5 Sahel a précisé que cette chère exigence (l'exigence de paix, d'harmonie et d'unité nationale), ne sera satisfaite que par un dialogue et une réconciliation sérieux qui conduisent à l'unité nationale, la cohésion sociale et la coexistence pacifique, en valorisant l'acceptation de l'autre dans la société et en réalisant le principe de coopération et de connaissance comme Dieu a ordonné de dire dans le saint Coran : {Ô peuple, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres.}



Il n'y a pas de paix si les valeurs de dialogue, de réconciliation, de tolérance et d'acceptation de l'autre ne sont pas ancrées en nous, tout comme il n'y a pas de tolérance ou de réconciliation lorsque la paix est remplacée par la guerre, dit-il. Il ajoute que le développement positif dans le domaine du dialogue et de la réconciliation dont ont récemment été témoins, certains pays de la région du Sahel (le Tchad par exemple), sont des indicateurs positifs vers la paix et l'harmonie dans la région, et c'est ce qui a incité l'Association des Savants, Prêcheurs et Imams du Sahel.



C’est pour cela que les pays organisent leur quinzième conférence internationale sur le rôle des savants, des prédicateurs et des imams dans la promotion des valeurs de dialogue et de réconciliation, pour exhorter ces derniers à jouer leur véritable rôle dans le processus de dialogue, de réconciliation et de réunification dans leurs sociétés, et pour leur rappeler la confiance divine qu'ils ont endossée. Il est du devoir de l'imam de répandre les principes d'unité, de miséricorde, de bonnes relations et d'intimité, parmi les gens de sa société, conformément au principe coranique et à la noble méthode prophétique.



L'Association des Savants, Prêcheurs et Imams des États du Sahel, à travers ses différents bureaux dans les États membres, entend soutenir les efforts des autorités dans le domaine de la paix, et à diffuser une culture de tolérance et de coexistence. L’atelier se poursuivra jusqu’au 31 mars prochain à l’hôtel Radison Blu, et sera sanctionné par des recommandations pertinentes.





Dans la même rubrique : < > Afrique : les Pays-Bas et la BEI intensifient leur soutien à des projets d’eau et d’assainissement La Côte d'Ivoire construit une unité flottante pour produire de l'électricité Sommet de la Cybersécurité au Togo : replacer la cybersécurité au cœur de la transformation numérique des États