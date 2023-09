Pentagone : Les soldats américains ne sont pas menacés au Niger

Le Pentagone ne voit aucune menace pour les troupes américaines au Niger, leur redéploiement étant actuellement effectué par mesure de précaution. C'est ce qu'a déclaré Sabrina Singh, porte-parole adjointe du Pentagone, lors d'un point de presse régulier.



"En ce qui concerne le Niger, nous ne pensons pas que les troupes américaines soient menacées. Il s'agit simplement d'une mesure de précaution. Ce que le département de la Défense fait maintenant, c'est un redéploiement d'une partie de nos soldats et de nos équipements [...]. Mais ce n'est qu'une mesure de précaution", a-t-elle indiqué.



Plus tôt, un représentant du Pentagone avait déclaré à l'agence TASS que l'administration américaine avait décidé de redéployer une partie de ses forces au Niger par prudence et que certains militaires et équipements quitteraient le pays où des rebelles ont chassé le président Mohamed Bazoum du pouvoir à la fin du mois de juillet.