Pénurie de carburant à N'Djamena : le ministre des Hydrocarbures rassure la population

Cette mesure a provoqué des files d'attente dans les stations d'essence de la ville, qui ont été aggravées par la fermeture de la raffinerie le dimanche.



Le lundi, la situation s'est détériorée, avec de longues queues à travers la ville. Le ministre a toutefois rassuré la population en affirmant que les citernes commenceraient à revenir de la raffinerie, et que d'ici ce soir, tout rentrerait dans l'ordre. Il a également souligné que le gouvernement disposait de réserves stratégiques pour faire face à de telles situations, et qu'ils avaient des dizaines de jours de réserve en avance. En conséquence, la situation ne devrait pas perdurer.



Cette déclaration intervient alors que la pénurie de carburant a affecté de nombreux habitants de N'Djamena, notamment les chauffeurs de taxi et les automobilistes. Les files d'attente ont également entraîné des retards pour les déplacements et les livraisons. Toutefois, les assurances du ministre quant à la résolution prochaine de la crise devraient rassurer les citoyens.