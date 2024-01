Pénurie du Carburant en Guinée : Une étape majeure vient d'être franchie dans le rétablissement de l'approvisionnement en essence (Premier ministre)

Après l'arrivée il y a 24h du bateau de 33 millions de litres d'essence, le chargement des camions citernes a démarré ce matin.



Au nom du chef de l'État, le Premier Ministre a remercié les populations pour la patience et le calme observés durant la crise, et a félicité les structures techniques qui sont intervenues dans le rétablissement des installations du Port Autonome de Conakry.



Il a saisi l'occasion pour annoncer la quatrième étape du plan de gestion de la crise, qui consiste à : "se concentrer sur l'évaluation des dégâts, et à trouver les solutions appropriées, pour que nos compatriotes qui n’ont plus leur logement puissent être pris en charge", a conclu le chef du gouvernement.