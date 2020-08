Pipeline Tchad-Cameroun : hausse de la production de pétrole exportée

La production pétrolière exportée via le pipeline Tchad-Cameroun est en hausse. Elle représente 17,3 millions de barils de pétrole brut entre le 1er janvier et le 30 avril 2020, selon un rapport du secrétariat permanent du Comité de pilotage et de suivi des pipelines (CPSP).



L'année dernière, à la même période, le rapport fait état de 15,13 millions de barils de pétrole brut qui ont été enlevés au terminal de Kome-Kribi 1 (KK1), soit une hausse de près de 2 millions de barils de pétrole brut.



Le rapport évoque "la hausse de la production des nouveaux expéditeurs que sont Petrochad Mangara, China National Petroleum Company Inc. et Overseas Private Investment Corporation, dont la 1ère mise en huile a eu lieu le 11 mars."