Plaidoyer de N2A : Les tchadiens en exil doivent pouvoir rentrer chez eux

"Personne ne se sent mieux en dehors de sa patrie. Ces fils et filles du Tchad qui se trouvent ailleurs manquent de l'amour maternel qu'est la partie tchadienne", a-t-il déclaré.



Pour N2A, les Tchadiens qui se trouvent à l'étranger rencontrent de nombreuses difficultés en raison de leur position politique. Le Tchad étant un pays démocratique, il y aura toujours une opposition politique. L'État doit garantir la sécurité des exilés pour qu'ils puissent rentrer chez eux, retrouver leur famille et reprendre leur travail. Certains ont perdu leur emploi parce qu'ils sont persécutés.



"Je demande aux autorités de prendre leurs responsabilités en main pour faire revenir les fils et filles du Tchad, car ce sont des Tchadiens et ils méritent de vivre dans leur pays comme tous les autres Tchadiens", a déclaré l'artiste. Les journalistes ont posé des questions pour en savoir plus sur l'objectif de sa conférence de presse et sur la raison de son plaidoyer, auxquelles ils ont obtenu des réponses pour mieux relayer l'information.