Plus de 16.000 civils ont quitté le Tchad pour la RCA après les violences au sud

L'objectif de la mission du premier ministre dans la zone frontalière était d'aller s'enquérir de la situation des réfugiés tchadiens ayant fui les violences récentes au Sud du Tchad et de leur apporter les premiers secours humanitaires au nom de la République et au nom de la solidarité internationale.



« Comme vous le savez, le Président m'a envoyé ici pour évaluer la situation et prendre des mesures appropriées. Je salue chaleureusement la population de Bedaka pour avoir accueilli nos frères en difficulté. Je tiens également à remercier l'UNFP, le HCR et la MINUSCA pour leur soutien logistique lors de cette visite », a-t-il déclaré.



La population de Bedaka qui n'était que 6000 habitants avant les troubles au Sud-ouest du Tchad a été multipliée par 4 pour se retrouver à plus de 22000 habitants de nos jours, selon le gouvernement centrafricain.



En encourageant les demandeurs d'asile à maintenir la paix, le Premier ministre les a également appelés à faire bon usage des kits de secours fournis par les partenaires du gouvernement.



« Nous sommes conscients que nos frères demandeurs d'asile en provenance du Tchad ont des besoins en matière de santé, d'eau potable, de nourriture et de logement. C'est pourquoi j'ai accompagné les ministres de la santé, de la sécurité et votre député dans cette visite. Je vous exhorte à rester en paix, à préserver cette paix et à faire bon usage des dons offerts par la MINUSCA. Que la paix règne », a-t-il ajouté.



Bedaka est à 3 kilomètres de la frontière de la RCA et du Tchad. La population est en majorité paysane, et s'adonne à la culture du sorgho, du tabac et de l'élevage. La commune est à 20 minutes d'hélicoptère de Paoua, chef-lieu de Lim-Pende.