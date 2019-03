Point de presse de la porte-parole : Mozambique – Aide humanitaire

Au point de presse de ce jour, la porte-parole a fait la déclaration suivante : Le cyclone Idai a frappé la ville de Béria et les régions de Sofala, Zambézie, Manica et Tete dans la nuit du 14 au 15 mars, provoquant de lourdes pertes humaines et matérielles. La France s’est immédiatement mobilisée pour apporter […]

Au point de presse de ce jour, la porte-parole a fait la déclaration suivante : Le cyclone Idai a frappé la ville de Béria et les régions de Sofala, Zambézie, Manica et ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...