Point de presse sur le lancement de la U.S. International Development Finance Corporation avec David Bohigian, président directeur général par intérim de l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC)

ÉVÉNEMENT :

Veuillez vous joindre à nous le mardi 13 août 2019 pour un point de presse téléphonique avec David Bohigian, président directeur général par intérim de l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Monsieur Bohigian parlera du lancement prochain de l’U.S. International Development Finance Corporation (DFC), une nouvelle agence de financement du développement modernisée qui regroupe les capacités de l’OPIC et de la Development Credit Authority de l’USAID et offre des produits financiers innovants permettant de mettre des capitaux privés à la disposition des pays en développement. Grâce à cette nouvelle agence, les États-Unis bénéficieront d’une plus grande souplesse pour promouvoir l’investissement dans les pays en développement, notamment en Afrique, afin de stimuler la croissance économique, de favoriser la stabilité et d’améliorer les moyens de subsistance.

La loi bipartite BUILD (Loi sur une meilleure utilisation des investissements au service du développement) promulguée l’année dernière est à l’origine de la création de la nouvelle DFC, qui sera lancée le 1er octobre 2019. Elle fera des États-Unis un leader plus fort et plus compétitif sur la scène mondiale du développement, mieux à même de nouer des partenariats avec des alliés dans le cadre de projets de transformation et de proposer des alternatives financièrement viables aux initiatives sous l’impulsion des États qui peuvent aggraver la situation des pays en développement.

DÉTAILS :

Intervenant : David Bohigian, président directeur général par intérim de l’OPIC

Date : Le mardi 13 août 2019

Heure : 13:00 UTC - Veuillez utiliser le convertisseur de fuseau horaire afin de calculer l’heure du début de l’événement dans votre fuseau horaire.

Langue : En anglais. Un service d’interprétation en français et en portugais sera disponible.

Règles de base : « On the record », les déclarations sont officielles.

Confirmation de la participation (RSVP) : RSVP via Eventbrite

Twitter : Suivez la conversation avec le hashtag #AFHubPress pour le point de presse. Suivez-nous sur @OPICgov et @AfricaMediaHub.

LOGISTIQUE :

· Les appelants devront se connecter à la téléconférence 10 à 15 minutes avant qu’elle ne commence.

· Lorsqu’un journaliste se connecte à titre individuel, l’opérateur lui demande son nom, celui de son organe de presse ainsi que sa localisation. Lorsqu’une ambassade se connecte, l’opérateur demande sa dénomination et sa localisation.

· Le modérateur assurera la répartition du temps de parole entre les appelants connectés pour les questions-réponses. Les journalistes participant à la conférence téléphonique en anglais exclusivement seront invités à appuyer sur les touches « * » et « 1 » de leur téléphone pour figurer dans la liste d’attente des questions. REMARQUE : Vous pouvez composer le « 1 » à n’importe quel moment de l’appel pour rejoindre la liste d’attente des questions, même avant que le modérateur n’ait commencé la partie questions-réponses de la conférence. Nous demandons aux journalistes de bien vouloir se limiter à une seule question et d’indiquer à quel intervenant elle s’adresse. Les journalistes peuvent également poser leurs questions par courriel à afmediahub@state.gov avant l’appel.

David Bohigian a assumé le rôle de président directeur général par intérim de l’OPIC en mars 2019. Il avait auparavant été nommé par le président Donald J. Trump au poste de vice-président exécutif de l’OPIC lorsqu’il a rejoint l’agence en août 2017.

​​​​​​​M. Bohigian possède une vaste expérience dans les secteurs public et privé. Avant de rejoindre l’OPIC, il a occupé le poste de directeur général de Pluribus Ventures, où il conseillait des sociétés de services financiers innovantes et investissait dans des sociétés axées sur l’impact. Il avait auparavant siégé à la direction de Bridgewater Associates, le plus grand fonds de couverture au monde. Avant Bridgewater, Bohigian avait fondé E2 Capital Partners, qui mettait au point de nouveaux modèles de financement pour des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique.

De 2002 à 2009, M. Bohigian a occupé plusieurs postes de direction au sein du département du Commerce des États-Unis sous l’administration de George W. Bush. En tant que secrétaire adjoint à l’Accès aux marchés et à la Conformité au sein de l’Administration du commerce international, il s’est attaché à éliminer les obstacles au commerce et à l’investissement pour les entreprises américaines. Auparavant, il avait occupé les fonctions de directeur du bureau de la Politique et de la Planification stratégique du département du Commerce et, en cette qualité, avait conseillé deux secrétaires en matière d’économie et d’énergie.

Au début de sa carrière, M. Bohigian a occupé les postes de directeur général pour Idealab, de fondateur et directeur général pour VenCatalyst et de directeur pour Jefferson Partners, LLC. Il a obtenu son diplôme de B.A. en journalisme à la Washington & Lee University et son doctorat en droit à la Washington University School of Law à St. Louis.