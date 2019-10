Point de presse téléphonique avec le coordinateur de Power Africa

L’Ambassade des États-Unis à Dakar vous invite à participer à une conférence téléphonique le, 06 novembre 2019, à 13h30 GMT, avec Andrew M. Herscowitz, coordinateur pour Power Africa. M. Herscowitz parlera de la publication récente du rapport annuel 2019 et des résultats à ce jour de Power Africa.

Plus de 600 millions de personnes vivant en Afrique subsaharienne n’ont pas accès à l’électricité. En 2013, Power Africa a été lancé à titre de partenariat sous l’égide du gouvernement des États-Unis, dans l’optique de doubler le nombre de personnes ayant accès à l’électricité en Afrique subsaharienne, en facilitant 30 000 mégawatts (MW) de nouvelles capacités de production et en ajoutant 60 millions de nouveaux raccordements électriques d’ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, Power Africa utilise un modèle de partenariat, s’appuyant sur l’expertise de plus de 150 partenaires des secteurs public et privé, 18 partenaires de développement et 12 agences gouvernementales américaines. Promulguée en tant que loi par le congrès en février 2016, la Electrify Africa Act of 2015 charge Power Africa de donner accès à l’électricité à 50 millions de personnes et de fournir 20 000 MW d’ici 2020.

Power Africa a le plaisir d’annoncer la publication du rapport annuel de 2019. Depuis 2014, Power Africa fait bouger tous les secteurs, depuis la santé et l’éducation, jusqu’au genre et à l’agriculture. En juillet 2019, 56 des 124 projets de Power Africa clos financièrement sont opérationnels, produisant 3 486 MW d’électricité nouvelle, transformant les entreprises, éclairant l’économie et les moyens d’existence. Aujourd’hui, plus de 68 millions de personnes en Afrique subsaharienne ont accès à l’électricité pour la première fois, grâce aux 14,8 millions de nouveaux raccordements pour les particuliers et les entreprises facilités par le soutien de Power Africa.

La conférence téléphonique se déroulera en anglais avec une interprétation simultanée en français et portugaises.

Vous pouvez y participer en appelant de votre salle de rédaction.

Vous devez confirmer impérativement votre participation en envoyant votre nom et le nom de votre organe de presse à USEmbassyMedia@state.gov et à afmediahub@state.gov, au plus tard le lundi 4 novembre à 12h00 GMT. Vous recevrez, par la suite, les informations pratiques de participation à la conférence téléphonique.