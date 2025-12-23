Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
Santé

Polio et rougeole : le Tchad restitue les résultats des campagnes de vaccination intégrées


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 23 Décembre 2025


Le Ministère de la Santé publique du Tchad, à travers la Direction de la lutte contre la maladie, de la vaccination et de la surveillance épidémiologique, a procédé, ce 23 décembre 2025 à N’Djamena, à la restitution des résultats des Activités de Vaccination Supplémentaires (AVS) intégrées contre la poliomyélite et la rougeole.


Polio et rougeole : le Tchad restitue les résultats des campagnes de vaccination intégrées
Menées du 5 au 11 décembre 2025, ces campagnes ont été couplées à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l’Albendazole, avec l’appui des partenaires techniques et financiers.

La Secrétaire d’État à la Santé publique, Dr Mbaïdedji Dekandji Francine, a souligné que, dans un souci de redevabilité, il est essentiel de rendre publics les résultats de cette campagne afin d’évaluer les actions menées, de mesurer l’atteinte des objectifs fixés et surtout d’en tirer des enseignements pour les prochaines interventions.

Elle a tenu à remercier l’ensemble des acteurs impliqués, notamment les autorités administratives et traditionnelles, les leaders religieux, les partenaires techniques et financiers, les cadres du ministère, les délégués provinciaux de la santé ainsi que tous les agents mobilisés, pour leur engagement et leur contribution à la réussite de cette campagne de vaccination.

La Directrice de la lutte contre la maladie, Dr Mbailamen Demian, a pour sa part rappelé les objectifs de la campagne avant de procéder à la présentation détaillée des résultats.

Objectif général : Garantir une immunisation de masse de qualité afin d’interrompre la circulation des poliovirus variants de types 2 et 3, tout en renforçant la lutte contre la rougeole et les carences nutritionnelles.

Objectifs spécifiques : Vacciner au moins 95 % des enfants âgés de 0 à 59 mois contre la poliomyélite ; Administrer la vitamine A et l’Albendazole à tous les enfants éligibles ; Atteindre une couverture vaccinale contre la rougeole d’au moins 95 % dans les districts ciblés ; Assurer une sensibilisation préalable d’au moins 95 % des parents ou tuteurs ; Renforcer la surveillance des paralysies flasques aiguës (PFA) et des autres maladies à potentiel épidémique (MEP) ; Notifier et assurer la prise en charge de tous les cas de manifestations indésirables post-immunisation (MAPI).

À travers cette restitution, le ministère de la Santé publique réaffirme son engagement à améliorer durablement la couverture vaccinale, à renforcer la prévention des maladies évitables par la vaccination et à protéger la santé des enfants sur l’ensemble du territoire national.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/12/2025

N’Djamena : L’entrepreneuriat tchadien passe en "Mode Turbo" pour la SME 2025

N’Djamena : L’entrepreneuriat tchadien passe en "Mode Turbo" pour la SME 2025

N’Djamena : Le Maire Sanoussi Hassan Abdoulaye conjugue civisme et travaux routiers N’Djamena : Le Maire Sanoussi Hassan Abdoulaye conjugue civisme et travaux routiers 22/12/2025

Populaires

N’Djamena : Le Maire Sanoussi Hassan Abdoulaye conjugue civisme et travaux routiers

22/12/2025

Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État

22/12/2025

États-Unis : qui est responsable de la paralysie budgétaire en 2025 et qu'en pensent les électeurs ?

22/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter