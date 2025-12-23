Polio et rougeole : le Tchad restitue les résultats des campagnes de vaccination intégrées

Menées du 5 au 11 décembre 2025, ces campagnes ont été couplées à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage à l’Albendazole, avec l’appui des partenaires techniques et financiers.



La Secrétaire d’État à la Santé publique, Dr Mbaïdedji Dekandji Francine, a souligné que, dans un souci de redevabilité, il est essentiel de rendre publics les résultats de cette campagne afin d’évaluer les actions menées, de mesurer l’atteinte des objectifs fixés et surtout d’en tirer des enseignements pour les prochaines interventions.



Elle a tenu à remercier l’ensemble des acteurs impliqués, notamment les autorités administratives et traditionnelles, les leaders religieux, les partenaires techniques et financiers, les cadres du ministère, les délégués provinciaux de la santé ainsi que tous les agents mobilisés, pour leur engagement et leur contribution à la réussite de cette campagne de vaccination.



La Directrice de la lutte contre la maladie, Dr Mbailamen Demian, a pour sa part rappelé les objectifs de la campagne avant de procéder à la présentation détaillée des résultats.



Objectif général : Garantir une immunisation de masse de qualité afin d’interrompre la circulation des poliovirus variants de types 2 et 3, tout en renforçant la lutte contre la rougeole et les carences nutritionnelles.



Objectifs spécifiques : Vacciner au moins 95 % des enfants âgés de 0 à 59 mois contre la poliomyélite ; Administrer la vitamine A et l’Albendazole à tous les enfants éligibles ; Atteindre une couverture vaccinale contre la rougeole d’au moins 95 % dans les districts ciblés ; Assurer une sensibilisation préalable d’au moins 95 % des parents ou tuteurs ; Renforcer la surveillance des paralysies flasques aiguës (PFA) et des autres maladies à potentiel épidémique (MEP) ; Notifier et assurer la prise en charge de tous les cas de manifestations indésirables post-immunisation (MAPI).



À travers cette restitution, le ministère de la Santé publique réaffirme son engagement à améliorer durablement la couverture vaccinale, à renforcer la prévention des maladies évitables par la vaccination et à protéger la santé des enfants sur l’ensemble du territoire national.