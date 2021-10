Politique : Siddikh Abdelkrim Haggar à la tête du parti URT pour "refonder" le Tchad

L'ex-ministre justifie la création de son parti "face aux manquements très graves qui persistent depuis l'indépendance du Tchad sans une solution idoine, notamment des anti-valeurs empêchant le Tchad d'amorcer un développement socio-économique durable et enviable".



"Le Tchad est pratiquement en queue de peloton dans tous les classements mondiaux en matière de bonne gouvernance et de développement humain", souligne-t-il. L'URT se propose de "refonder le Tchad sur la base des valeurs républicaines".



Le programme politique du parti s'articule autour de grands axes à savoir : refonder le Tchad en rompant avec les vieilles méthodes de gouvernance, reconstruire une justice impartiale, reconstruire une armée véritablement nationale et républicaine, réformer les secteurs sociaux de base afin de lutter contre la pauvreté et le désœuvrement de la jeunesse, réformer l'administration et organiser les états généraux dans les domaines sociaux de base.



Face aux actions réalisées jusqu'à ce jour par le Conseil militaire de transition (CMT), l'URT l'encourage et l'exhorte à mieux gérer la transition sur la base des conseils et orientations de l'Union africaine et des organisations sous-régionales, à maintenir la main tendue envers tous les mouvements rebelles, à privilégier une vision d'un Tchad pluriel dans les nominations et fédérer toutes les forces et énergies nationales afin de réussir le dialogue national inclusif et souverain, précise Siddikh Abdelkrim Haggar.



La devise du parti URT est "Unité, justice et développement".