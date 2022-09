Politique : le parti "Tchad Uni" appelle à oeuvrer pour le retour à l'ordre constitutionnel

La journée de réflexion est un cadre d'échange, de débats fructueux et une tribune démocratique d'expression citoyenne visant à dégager des pistes de solutions face à la situation que traverse le pays.



C'est une occasion pour le parti de lancer un appel solennel à tous les acteurs politiques, leaders religieux, chefs traditionnels et la société civile afin de privilégier un dialogue sincère pour promouvoir la réconciliation nationale et le retour à l'ordre constitutionnel dans un climat apaisé, dans la fraternité et la solidarité républicaine.



Pour le président national du parti, Mahamat Zene Cherif, il est impératif de promouvoir et de préserver, de manière objective, l'intérêt commun. Car nous devons tous être conscients que notre pays le Tchad, victime de plusieurs décennies de violences et conflits armés, fait face aujourd'hui à son destin. Ainsi, la réconciliation nationale et le retour à l'ordre constitutionnel doivent être les préoccupations de tous les tchadiens durant cette période du dialogue national et à la suite du processus de transition enclenché.