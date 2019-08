Pompeo à l’Asean : Nous pouvons tous prospérer

« Le gouvernement Trump est investi dans la souveraineté, la résilience et la prospérité de toutes les nations d’Asie du Sud-Est » ~ Le secrétaire d’État Pompeo

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a évoqué « un passé riche de principes américains et de prospérité asiatique » lors de sa visite dans la zone Indo-Pacifique , le 2 août.Le chef de la diplomatie américaine a cité les partenariats solides entre les États-Unis et les pays de la région. « Les États-Unis étaient avec vous pendant tout ce temps et ils le resteront, en vous aidant à grandir et à tisser des liens toujours plus étroits », a-t-il déclaré lors du 34e sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ( Asean *), à Bangkok.En 2020, et pour la première fois depuis le XIXe siècle, la production économique de l’Asie dépassera celle du reste du monde, a souligné M. Pompeo en se basant sur une analyse des Nations unies.Beaucoup de pays de l’Asean ont prospéré lorsque leurs gouvernements ont créé les conditions propices à des échanges commerciaux libres et équitables. « Nous avons vu que la prospérité régionale allait de pair avec l’innovation, la bonne gouvernance et l’État de droit », a ajouté M. Pompeo.Plus de 4 200 entreprises américaines font des affaires dans le bassin Indo-Pacifique, et leurs investissements dans la région dépassent mille milliards de dollars, une somme inégalée.« Les investisseurs privés peuvent accorder considérablement plus d’argent que n’importe quel gouvernement à un autre pays pour construire des ponts, des ports ou des réseaux électriques », a fait remarquer M. Pompeo.Le secrétaire d’État a mentionné le rôle que joue la marine américaine pour assurer la sécurité du transport des cargaisons dans l’Indo-Pacifique.« L’Amérique construit pour le bien commun, a-t-il conclu. Et nous construisons pour durer. »