Pompeo : la formation professionnelle nous rend « forts chez nous et à l’étranger »

Mme Ivanka Trump, conseillère principale du président, a rejoint M. Pompeo pour une table ronde et un dialogue avec des étudiants. L’Initiative pour le développement et la prospérité des femmes dans le monde, lancée par Mme Trump, aide des femmes aux quatre coins de la planète à « bâtir des pays forts et stables », s’est réjoui M. Pompeo.



Le secrétaire d’État a également félicité et remercié les leaders du milieu d’affaires présents à la signature du Pledge to America’s Workers*, l’engagement du gouvernement Trump en faveur des travailleurs américains. « Nous formons les travailleurs, les travailleurs américains durs à la tâche, … pour de bons emplois américains », a souligné M. Pompeo. Ce faisant, a-t-il ajouté, « nous serons en mesure de perpétuer la prospérité qui finance un corps militaire et un corps diplomatique forts. »



Wichita est un centre pour l’aérospatiale et l’aviation, où M. Pompeo a noté l’importance de ces industries pour les États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine a affirmé que la formation d’effectifs dans le domaine technique lié à l’aviation « se traduira par des dividendes extraordinaires pour la puissance de l’Amérique et la sécurité du monde entier ».