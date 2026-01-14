Portrait : Hafiz Abdelkerim Kourda, un parcours dédié à l’éducation tchadienne

Attaché à la mise en œuvre effective des politiques éducatives nationales, il s’est forgé une solide réputation de cadre intègre, rigoureux et exemplaire, entièrement dévoué à la promotion d’une éducation de qualité. Il a conduit avec succès de nombreux échanges approfondis sur la gouvernance du système éducatif avec l’ensemble des acteurs concernés, en accordant une attention particulière à la formation initiale et continue des enseignants, qu’il considère comme un levier essentiel pour une amélioration durable des apprentissages.



Hafiz Abdelkerim Kourda s’est également distingué par son engagement en faveur d’une éducation inclusive, œuvrant activement à l’autonomisation des jeunes, et plus particulièrement des filles et des groupes les plus vulnérables de la région.



Sur le plan académique, il est titulaire de deux diplômes universitaires : une licence en gestion et administration des entreprises ainsi qu’un Master 2 en gestion de projets.



Soucieux d’attirer et de fidéliser un nouveau public, il initie et organise diverses activités culturelles au sein de l’établissement : rencontres avec des auteurs, débats, expositions, projections de films et séances d’initiation à la recherche documentaire en lien avec les programmes scolaires.



Sous la supervision d’un conservateur et en étroite collaboration avec ses collègues, il a assuré avec sérieux la gestion des stocks documentaires. Par son professionnalisme, sa pugnacité, sa disponibilité et le partage constant de son expérience, il a su gagner l’estime et le respect de l’ensemble de ses collègues et partenaires.



Son parcours démontre qu’un engagement total au service des autres et au développement du pays peut être source de profondes satisfactions personnelles et produire un impact durable et concret.