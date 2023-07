Position d'Israël sur le Maroc et son Sahara : une décision "juste et clairvoyante", réagit le Roi

Le Roi du Maroc a adressé un message au Premier Ministre de l'Etat d'Israël, M. Benyamin Netanyahu, dans laquelle le Souverain affirme que la décision "importante" de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara et de considérer favorablement l’ouverture d’un Consulat dans la ville de Dakhla est, "à la fois, juste et clairvoyante".



Sa Majesté le Roi indique que la question du Sahara marocain est "la Cause nationale du Royaume, et la priorité de sa politique étrangère", ajoutant que "la décision importante prise par Israël est, à la fois, juste et clairvoyante". Marquant ainsi une nouvelle grande victoire pour le Maroc.



Le Souverain a, par ailleurs, rappelé que depuis décembre 2020, les relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël n’ont eu de cesse de s’affermir, dans tous les domaines.



La reconnaissance de la marocanité du Sahara par plusieurs pays (les Etats Unis d’Amérique, l’Espagne, l’Allemagne, les pays bas...) permettra au Maroc de jouer encore davantage un rôle de facilitateur de la paix entre les palestiniens et les israéliens pour une solution à deux Etats, vu la considération, le respect et l’estime dont jouit le Souverain marocian auprès des deux parties.



le Souverain a affirmé que cette rencontre "permettra d’ouvrir de nouvelles possibilités pour les relations bilatérales entre le Maroc et Israël" et "sera, aussi, une occasion pour promouvoir les perspectives de la paix pour tous les peuples de la région, ayant à l’esprit le contenu de la Déclaration tripartie signée le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël , par lequel Mohammed VI,en tant que Président du Comité Al Qods, a réitéré la position cohérente, constante et inchangée du Royaume du Maroc sur la question palestinienne, faisant de la défense de cette cause une priorité de la politique étrangère marocaine.