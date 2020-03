Pour Encourager l’Adoption d’Innovations Financières et Digitales, l’UNCDF Participe au Tour du Faso

Au Burkina Faso, UNCDF a noué des en partenariat avec le secteur public et privé dans le domaine de l’inclusion financière. Ces partenariats ont permis de contribuer au développement du secteur financier, notamment celui de la finance de proximité, en faveur des femmes, des jeunes et du milieu rural.

Le Tour du Faso est une compétition cycliste très populaire au Burkina. Cette compétition sportive offre une tribune pour toucher les masses du pays. UNCDF a saisi cette occasion pour sensibiliser les populations vulnérables notamment les femmes et les jeunes aux opportunités qu’offrent les innovations numériques. En partenariat avec le ministère des Sports et des Loisirs à travers le Secrétariat permanent du Tour du Faso, UNCDF a donc pris part au Tour du Faso 2019. Pendant 10 jours (du 25 octobre au 03 novembre 2019) sur les routes du Tour, UNCDF a organisé des activités de formation des jeunes entrepreneurs et des ateliers des sensibilisations pour le grand public.

Pendant le Tour, UNCDF a communiqué autour de 5 thèmes majeurs de ses interventions au Burkina Faso (Capitalisation, données et résultats clés, impacts) :

L’autonomisation économique des femmes et des jeunes

Les énergies renouvelables

Les ODD

L’agriculture intelligente

Les produits forestiers non ligneux

Dans chaque région l’accent a été mis sur un thème en lien avec les actions de UNCDF dans ladite zone. Les innovations numériques et financières sont transversales à tous ces programmes.

Cette activité vient concrétiser l’appui de UNCDF, en partenariat avec le Luxembourg, au gouvernement burkinabè dans l’atteinte des ODD à travers son Plan National de Développement économique et sociale (PNDES).

Après le renforcement de capacités des entrepreneurs sur les opportunités du numérique, l’esprit d’entreprise le prochain challenge est l’accompagnement vers le financement durable.

