ACTUALITES Pourquoi investir sur les cryptomonnaies en 2023 ?

- 14 Juillet 2023



En 2009, l’apparition du Bitcoin a marqué l’avènement d’une nouvelle monnaie : la cryptomonnaie. Plus d’une décennie plus tard, cette nouvelle monnaie n’a cessé d’attirer des investisseurs. Dans le présent article, vous découvrirez quelques raisons pour lesquelles vous devriez investir sur les cryptomonnaies en 2023.

Investir sur les cryptomonnaies pour diversifier vos actifs financiers Les cryptomonnaies sont reconnues depuis quelques années comme des cryptoactifs. Elles ont, de ce fait, une valeur financière. Même si celles-ci sont volatiles et n’ont aucune garantie auprès des institutions financières traditionnelles, elles constituent des actifs financiers importants. D’ailleurs, plusieurs banques de renommée internationale proposent depuis quelques années à leurs clients les plus fortunés d’investir 1 % de leurs actions sur les cryptomonnaies.Vous pouvez donc investir sur les cryptomonnaies pour diversifier les différents actifs financiers qui constituent votre portefeuille.

Investir sur les cryptomonnaies pour faire des opérations financières sans contraintes Contrairement aux monnaies fiat qui sont fabriquées, émises dans le système financier et contrôlées par les banques centrales et autres institutions financières traditionnelles, les cryptomonnaies sont autonomes et indépendantes. Elles sont décentralisées, digitalisées et affranchies de toute régulation de la part des structures monétaires et financières traditionnelles. Ainsi, les transactions financières avec des cryptomonnaies se font sur la base d’un système dit de pair-à-pair. Elles ne nécessitent pas la présence d’un tiers de confiance.



En investissant sur les cryptomonnaies en 2023, vous aurez la liberté de réaliser des opérations financières sans aucune contrainte. Vous pouvez recevoir et envoyer ces devises cryptographiques vers des correspondants dans tous les pays du monde, y compris les pays qui sont sous sanctions internationales. Ce qui ne peut être le cas si vous n’investissez pas sur ces monnaies virtuelles cryptées.

Investir sur les cryptomonnaies pour trader

Investir sur les cryptomonnaies pour jouer aux jeux en ligne Il existe de nos jours une multitude de jeux virtuels jouables directement sur internet. La plupart de ceux-ci sont payants et donc exigent du joueur qu’il paie. Si le grand nombre de ces jeux autorise l’utilisation des monnaies fiat grâce aux différents systèmes de paiement électronique proposés sur leurs plateformes, il existe certains qui n’autorisent que l’utilisation des devises virtuelles cryptées. Ainsi, pour jouer sur ceux-ci, les joueurs sont tenus de disposer dans leurs portefeuilles électroniques des cryptomonnaies.



Vous pouvez donc investir sur les cryptomonnaies en 2023 pour pouvoir jouer aux jeux en ligne.

Investir sur les cryptomonnaies pour rester dans la tendance Les cryptomonnaies n’ont fait leur apparition dans l’univers monétaire qu’en 2009. À partir de 2011, de nouvelles devises cryptographiques ont fait elles aussi leurs apparitions sur internet. Depuis, des millions de personnes investissent chaque année sur ces monnaies virtuelles cryptées. Ce qui a rendu les

