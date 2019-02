ANALYSE Pourquoi un carton rouge du gouvernement italien contre la France à propos de l'Afrique ?

Depuis la création du FCFA (Franc des colonies Françaises d’Afrique), nom donné par le gouvernement Française depuis sa création jusqu’aujourd’hui. Malgré les indépendances qui se sont suivies, la gestion de ces pays est toujours maintenue comme à l’époque coloniale. Presque tous les pays occidentaux respectaient cette empreinte coloniale des gouvernements Français qui se succèdent. Pourquoi des voix discordantes se manifestent aujourd’hui et pas quelques années plus tôt? La France est elle un pays rentier des pays Africains utilisant le FCFA ?



Pourquoi des voix discordantes se manifestent aujourd’hui et pas quelques années plus tôt?



Depuis la crise financière officielle de 2008 mais officieusement connue en 2003 qu’une tempête financière se préparait à frapper les marchés financiers du monde, due à la mauvaise gouvernance, corruption, dérégulation, etc. La crise financière de 2008 a exposé la Grèce comme le mauvais gouvernement, corrompu etc. La BCE (Banque Centrale Européenne) et d’autres Banques Centrales devaient intervenir pour sauver la Grèce de ne pas faire défaut de payement de ses obligations et ne voulait pas que la Grèce sorte de l’Euro zone. En réalité, étaient les banques Françaises et Allemandes qui allaient faire faillite parce qu’elles étaient responsables des prêts, en plus, ces emprunts du gouvernement Grecque s’étaient faits avec beaucoup d’irrégularités. La Grèce n’avait pas les moyens de payer en retour ces prêts.



L’Union Européenne avait chargé l’Allemagne de trouver des solutions à la situation grecque. En un mot, l’Allemagne s’était chargée à protéger ces banques et était soutenue par la France qui protégeait ces banques en retour. Les financements de la BCE pour secourir la Grèce sont allés directement payer les créditeurs de la Grèce, la France et l’Allemagne. L’Union Européenne et le Fond Monétaire International avaient pris des mesures draconiennes, en jetant les familles dans les rues. Ces mesures d’ajustements structurels sont prises uniquement pour protéger les banques de ces deux pays aux dépends du peuple grecque.



L’une des plus anciennes banques Italiennes Banca Monte dei Paschi di Siena fondée en 1472 a de très sérieux problèmes financiers que le gouvernement Italien ne peut aider et s’est tourne vers la BCE (Banque Centrale Européenne) bien que dirigée par un Italien. La banque Italienne s’est retrouvée au début face à un refus de deux pays qui sont l’Allemagne et la France. Selon les indiscrétions, la France ne souhaiterait pas que la BCE intervienne pour sauver la banque Italienne. Le nouveau gouvernement Italien qui est une coalition de plusieurs partis ne veut pas se capituler devant les pressions du gouvernement Français sur la BCE qui souhaiterait l’échec du nouveau gouvernement Italien, un peu révolutionnaire non conforme au statuquo et donner l’exemple au futur gouvernement des autres pays. Ce qui revient à poser la même question: est ce que les dirigeants de l’union Européenne sont des autocrates ou démocrates? Les donneurs de leçons de démocratie sont elles au dessus des autres?



Certains journaux écrivent que des vagues d’immigrations sur les côtes Italiennes créées la discordante entre la France et l’Italie. Le gouvernement d’Italie dénonce cette main mise de la France sur certains pays et contrôle leurs votes a l’ONU. Ceci est en parti vrai, l’assassinat de Mr. Kadhafi par l’OTAN, Italie faisait partie il y a des avions de l’OTAN qui partaient du territoire Italien pour bombarder les libyens. La destruction de la Libye a été programmée par les stratèges de l’OTAN, certains pays Africains ont été indirectement complices. Les stratèges de l’OTAN savaient qu’en tuant le Colonel Kadhafi, les Africains des pays limitrophes qui partaient en Libye travailler n’avaient pas l’intention de quitter le sol Africain seront obliges de traverser la méditerranée pour leur gagne pain. D’autres sont secoues par des guerres intestines et des mouvements djihadjistes crées sur mesure et finances pour faire déplacer les populations. Des terres riches en minerais et agricoles que l’occident a travers des études souvent réalisées par la banque mondiale et d’autres organisations internationales. Certains pays africains qui sont souvent complices sont des otages de leurs puissances coloniales qui savent que ces dirigeants n’ont aucune légitimité. Leur longévité au pouvoir est due a leur protection. En devenant des conseillers politiques, militaires et économiques au dessus des conseillers nationaux, ils influencent sur la politique nationale et internationale.



Ces conseillers politiques, militaires et économiques sont en partie responsables du manque de décollage de certains pays africains utilisant la zone CFA. La répression politique et militaire de ces régimes sont contre le peuple en quête de son bien être qui voit son futur hypothèque et très sombre. La déstabilisation sociopolitique et militaire en installant des guerres religieuses, ethniques produisent des massacres du peuple. Nous pouvons dire que ces pratiques n’ont jamais cessé du temps de la colonisation, de l’indépendance et après l’indépendance.



Le gouvernement Italien a officiellement touché le gros problème qui freine le développement des pays Africains surtout de la zone franc, comparé à la Chine, l’Inde, Singapour, Malaisie etc. par exemple la Côte-D’ivoire dans les années 60s se présentait comme un pays d’avenir et prospère. La Côte d’Ivoire s’appelait petit Paris, dépassait la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Singapour était connu seulement pour son tourisme. La Malaisie venait apprendre en Afrique de l’Ouest à cultiver la palmeraie et après avoir planté, la Malaisie a pensé à son industrialisation. Aujourd’hui les gouvernements du Benin, la Côte d’Ivoire, le Nigeria etc., ne peuvent pas se comparer aux leaderships de la Malaisie ou Singapour. Ces présidents ont de visions, ils ont amené leurs pays à être respectés et challengent l’occident sur le plan économique et technique.



Le cas de la Côte d’Ivoire: les gouvernements de l’ancien président Houphouet étaient super conseillés par la France sur tous les plans économiques, politiques et militaires. La crise économique connue dans les années 80s qui a mis le gouvernement du président Houphouet à genoux et la Cote d’Ivoire ne pouvait pas se relever, était conseillée par ces experts Français. L’Etat Ivoirien payait d’énormes sommes à ces supers experts conseillers économiques de la république et étaient consultes sur tous les plans. Comment ils n’avaient pas su prévoir ou anticiper sur de telle crise et éviter la catastrophe? Etait ce un complot? Et de qui? La Côte d’Ivoire était étranglée financièrement, tout était paralysé. L’état ne pouvait plus payer ses employées. L’Allemagne payait les factures Ivoiriennes et fait fonctionner le gouvernement de la Côte d’Ivoire mais la France a refusé. Seulement elle a impose que la Côte d’Ivoire doit avoir un Premier Ministre avant qu’elle ne défende la Côte d’Ivoire auprès des autres institutions et gouvernements.



L’élection présidentielle Ivoirienne de 2010 a permis la côte Italienne d’etre inondée par le peuple fuyant la guerre, tueries, violes et massacres. Une élection présidentielle ou le président sortant demandant à recompter les votes, la France sous Président Sarkozy et certains pays africains surtout francophones a 90% supportent le dictat de Président Sarkozy. La plus triste des décisions de Monsieur Sarkozy, c’est que les commandes de médicaments et des équipements hospitaliers, payées et supposées livrer avant le déclenchement de la guerre n’ont pas été livrés. Mr. Sarkozy avait utilisé les délais tactiques et finalement a refuse de livrer ces médicaments et équipements hospitaliers a l’Etat de la Côte d’Ivoire. Ces malades que les médecins ivoiriens qui disaient aux patients bientôt les commandes seront arrivées nous pourrons occuper de vous et vous allez rentrer chez vous. Combien de malades Nord au Sud, Est et l’Ouest qui sont morts du refus de livrer les médicaments et équipements hospitaliers? Est ce que ces malades qui aimeraient seulement de vivre pouvaient être pris en otage parce que Monsieur Sarkozy voulait utiliser un chantage et a provoqué des morts parce que le président Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir. Combien avait eu de morts pendant ce refus de la France?



Pendant le conflit Ivoirien la France avait coupe l’accès au marche financier international a l’Etat de Côte d’Ivoire même les fonds propres Ivoiriens déposés dans les banques extérieures de la Côte d’Ivoire. Le gouvernement français, fier de répéter a qui de droit, le FCFA est une monnaie des Africains mais au cours de ce conflit Ivoirien le gouvernement Français a reconnu la paternité du FCFA en donnant des instructions au gouverneur des Banques Centrales de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale de ne pas traiter avec l’Etat Ivoirien. L’ancien gouvernement Ivoirien a accepte la réalité que le seul moyen qu’il a est de contourner le plan machiavélique du gouvernement Français en créant sa propre monnaie et elle devait être mise en circulation dans le mois d’Avril 2011. Les bombardements français pleuvaient sur la Côte d’Ivoire plus des mercenaires recrutés dans les autres pays pour en finir avec l’Etat Ivoirien que le gouvernement français pensait être récalcitrant. La nouvelle monnaie Ivoirienne n’a pas pu voir le jour en Avril 2011 selon l’ancien Ministre des finances Mr. Kone Katsinan.

La France est elle un pays rentier des pays Africains utilisant le FCFA ?



Cette question peut paraitre pas de sens mais un journal économique «Les Nouvelles économiques d’Allemagne» l’a mentionne. Quelques années auparavant, l’ancien Président Français Jacques Chirac l’a dit publiquement a propos du financement de la France par l’Afrique. Les journaux publiques comme prives français commentaient que Monsieur Chirac est malade, sa maladie le fait perdre la raison. Le gouvernement français et les medias de la république française cherchaient par tous les moyens pour que cette vérité ne se répète plus.



Le journal économique Allemand «Les Nouvelles économiques d’Allemagne» a publie que la France collecte chaque année 440 milliards d’euros des14 pays francophones. Cette somme représente à peu près 550 milliards de dollars. Si cette information est vraie, la dette française représente à peu près 2,200 milliards d’euros, le fonds collecte des pays de la zone franc représente une bagatelle de 440 milliards par an. Seulement en cinq ans l’argent prélevé par la France peut payer la dette française environnant 2,200 milliards d’euros? Dans quelle caisse ces 440 milliards d’euros sont déposes? Pourquoi la majorité des français souffrent, ils sont dans les rues de la France criant leurs précarités comme deuil national? Si ces fonds ne vont pas dans les caisses de l’état qui détient le contrôle. La France est un pays technologique, a de savoirs qu’elle fait valoir sur les marchés et qui ont de succès donc il y a de revenus en plus des 440 milliards d’euros par an. Si cette information est vraie, c’est un scandale, un crime de sang, racket etc. L’Afrique francophone ne peut jamais se développer en laissant des sommes pharamineuses quittant son territoire qui est en manque de tout. Les hôpitaux et les centres de santés sont des mouroirs, seulement 20% a 30% des africains ont accès à l’eau potable, et l’école. Les centres universitaires pour former les futurs cadres des pays sont devenus des dépotoirs. Les populations des pays d’ou ils transfèrent 440 milliards d’euros vivent dans l’extrême pauvreté.



La France ne peut pas réussir et continuer son coup sans la complicité de certains présidents Africains, certains membres de l’opposition et de futurs hommes/femmes qui veulent accéder à la magistrature suprême du pays. Ce désir fort d’être président en disant il suffit que la France décide; a permis a l’Afrique, d’être talonnée et dépassée par les autres pays. La majorité de ces présidents n’ont pas de programmes ou de visions pouvant faire sortir leurs pays de la misère. Ces présidents élus/appointes par la France n’ont qu’un seul intérêt, servir le gouvernement français pas leur peuple africain, qui crève, d’autres cherchent a quitter leurs pays pour l’étranger et très souvent la mer les emportent. Pourquoi les hommes/femmes/jeunes cherchent a partir? La raison peut être pour échapper la misère, d’autres préfèrent aller mourir a l’étranger. Qu’est ce qui peut amener un homme/femme à prendre une telle résolution? Encore la misère, pas de futur. La majorité de ces présidents, députes, membres de gouvernements, leaders d’opposition ont de maisons en Europe plus précisément en France. Certains ont une, deux ou plus. Comment ils ont pu avoir l’argent pour acheter ces maisons, alors qu’ils n’ont pas les moyens financiers pour réaliser ces ambitions disproportionnées? Ces sommes peuvent être investies dans le pays d’origine pouvant créer les emplois pour tourner l’économie. Si la majorité de ces présidents, députes, membres de gouvernements, leaders d’opposition se soignent dans leurs pays respectifs, l’état hospitalier et sanitaire de leurs pays ne va pas être les couloirs de la mort. Ces présidents, députes, membres de gouvernements, leaders d’opposition disent qu’ils ont investi une somme énorme pour l’amélioration des vies de leurs peuples. Quand eux-mêmes sont malades (fièvre, maux de têtes) ils vont se soigner ou? En Europe? Leurs femmes, maitresses, enfants vont ou? En Europe? De même que les écoles/universités.



Avoir une maison en Europe n’est pas un délit mais un détournement d’argent public c’est un crime. Lorsque les officiels des gouvernements se comportent ainsi, ils deviennent une cible des agents étrangers qui font de pressions de coopérer, subit de l’influence de l’extérieur. Le gouvernement Français, par ses medias dit que les sommes détournées proviennent de leurs aides qui devraient aller soulager les peuples de la souffrance et de la corruption. Nous pouvons dire c’est de la comédie et de l’hypocrisie. Collecter 440 milliards d’euros par an de 14 pays gratuitement, parce que cette rackette s’est fait dans la non transparence, seules quelques poignées d’individus sont au courant. On humilie tout un peuple en leur donnant une fraction des intérêts de 0.00005% gagnes sur le montant pris aux pays Africains. Cette aide est conditionnée aux choix du pays donateur, des avantages des futures contracts. Cette gestion de honte, le gouvernement français en créant ” Les Biens Mal Acquis” pour les pays



récalcitrants en Afrique les punir afin de les humilier. Les Biens Mal Acquis pouvaient être une bonne chose mais la gestion du gouvernement Français en Afrique comment peut-on l’appeler?



Vous avez jamais entendu parler “Les Biens Mal Acquis” des Arabes, des Chinois, des Indiens, Pakistanais, Singapouriens, etc? Ces leaders aiment leurs peuples, et ils travaillent pour leurs populations. Leurs hôpitaux, centres de santés ne sont pas des mouroirs mais de donner la vie à leurs peuples. C’est en Afrique qu’on attend des aides de l’Union Européenne ou de la France pour que leurs gouvernements a son tour décaisse pour les besoins de base. On se demande pourquoi ils sont Présidents, Ministres, députés les leaders d’opposition. Si ces gens vont se soigner dans les hôpitaux de leurs pays, leurs femmes font de courses dans leurs pays et leurs enfants fréquentent les écoles ou Universités de leurs pays nous pensons que l’Afrique va se réveiller comme un Titan.



Les dirigeants Africains doivent se réveiller de leurs longs sommeils. L’Afrique est aujourd’hui comme un avion sans pilotes. Passer de nombres d’années au pouvoir ne signifie pas qu’on est bon président mais la différence que vous avez apporte dans la vie de votre peuple. L’ancien Premier Ministre de Singapour Mr. Lee a passé plusieurs années au pouvoir non qu’il a usurpe le pouvoir, assassine ces opposants mais il a aime son pays. Quand il a pris le pouvoir, Singapour vivait seulement des revenus touristiques. Maintenant Singapour a tout, et très en avance sur certains grands pays européens.



Le cri de relais du gouvernement Italien, c’est que les Africains dénonçaient pendant des années. L’Afrique a attendu enfin qu’il y a de discordance entre les gouvernements français et Italien, qu’un gouvernement Européen porte ce débat au niveau mondial. L’Italie est le deuxième pays que la France doit, elle peut forcer la faillite de la France en demandant d’être payée dans une semaine ou 30 jours. Est ce que la France peut payer cette dette? Avec tous les problèmes, économiques et sociaux, sérieusement nous doutons.



Ce qui se passe au Venezuela, l’Afrique doit avoir les yeux ouverts. Ce passage en force du nouveau président de l’assemblée Vénézuélien Mr Guaido qui s’est autoproclamé président de son pays. En ignorant les lois de son pays et reconnus par Presque tous les pays Européens, Canada et les USA a cause d’énormes gisement de pétrole et d’or. L’Etat de Venezuela dispose des bonds en or de 1.2 milliards déposé en Angleterre, l’Etat a décidé de vendre ce bond pour avoir de liquidités mais les USA et les Occidentaux ont refusé. Le bond appartient à l’état de Venezuela. C’était la même chose que la France a utilise contre la Cote d’Ivoire du Président Gbagbo en 2011. Les Africains doivent faire confiance en eux-mêmes pour le développement du continent. La Chine première puissance économique du monde mais dans 15 ans l’Inde va dépasser la Chine. Quelle sera la place de l’Afrique?



Dr. Mehenou Amouzou a obtenu son « Master in Business » à l' « European Advanced Institute of Management » ainsi qu'un Certificat en finance et investissement à Paris (France). Il a complété ses études dans les Relations Internationales et les Stratégies Politiques et de Défense et a obtenu son Doctorat de Philosophie en Finance.



