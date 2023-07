Poutine : « l'Égypte représente 1/3 des échanges commerciaux de la Russie avec l'Afrique »

Le 26 juillet 2023, Vladimir Poutine, président de la Russie, a rencontré le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, en marge du deuxième sommet Russie-Afrique. Lors de leur rencontre, Vladimir



Poutine a rappelé le rôle essentiel qu'Abdel Fattah el-Sisi a joué lorsqu'il en a présidé l'organisation de l'Union africaine en 2019. Le président russe a exprimé sa confiance quant à la possibilité de discuter de questions liées au développement économique de l'Afrique lors de leur entretien.



Les relations diplomatiques entre la Russie et l'Égypte vont bientôt célébrer leur 80ème anniversaire, et Vladimir Poutine a souligné l'importance particulière qu'elles ont acquise au fil des décennies. Il a salué le rôle du président égyptien dans le renforcement des liens entre les deux nations.



« Nous avons de grands projets ambitieux, notamment dans le domaine de l'énergie. Je fais référence au projet bien connu de centrale nucléaire. Nos projets avancent selon le calendrier prévu. L'année dernière, nos échanges commerciaux ont augmenté de 28,8 %, selon nos statistiques.



Au cours des cinq premiers mois de cette année, ils ont encore augmenté de 7 % en glissement annuel. L'Égypte représente un tiers des échanges commerciaux de la Russie avec l'Afrique", selon Vladimir Poutine. Le chef d'État russe a également évoqué les projets ambitieux dans le domaine de l'énergie, notamment le projet de centrale nucléaire, qui avancent selon le calendrier prévu.



Les échanges commerciaux entre les deux pays ont enregistré une hausse significative au cours de l'année dernière et continuent d'augmenter en 2023. Abdel Fattah el-Sisi a exprimé sa gratitude pour l'invitation à participer à l'événement et a souligné l'importance de la coopération multilatérale en Afrique.



Il a également confirmé l'intérêt de l'Égypte pour la coopération bilatérale avec la Russie, en mettant en avant des projets tels que la centrale nucléaire d'El Dabaa et la création de la zone industrielle russe. Le président égyptien a rappelé la nature particulière des relations entre les deux pays et exprimé sa conviction que le sommet Russie-Afrique aboutira à des résultats substantiels.