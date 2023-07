Poutine : "la Russie est prête à contribuer au renforcement de la souveraineté des pays africains"

Dans son allocution, le président Poutine a salué l'Union africaine en tant qu'organisation régionale de premier plan qui façonne la structure de sécurité moderne sur le continent et favorise la place légitime de l'Afrique dans le système des liens économiques mondiaux.



Il a également souligné le soutien de la Russie à l'implication de l'Union dans les travaux des principales associations internationales et a exprimé l'espoir que l'initiative visant à accorder à l'Union africaine une adhésion pleine au G20 serait adoptée lors du sommet du G20 à New Delhi en septembre.



Le président Poutine a réaffirmé la volonté de la Russie d'aider à renforcer la souveraineté des pays africains et de contribuer à faire de l'Afrique un partenaire clé dans le nouvel ordre mondial multipolaire. Des discussions pratiques sur la coopération commerciale et économique, la sécurité alimentaire, l'énergie et le développement des systèmes de santé nationaux ont également été abordées.



La rencontre a été l'occasion d'apprécier la croissance des liens commerciaux et économiques malgré les défis posés par la pandémie de coronavirus et les sanctions imposées à la Russie. Le commerce bilatéral a atteint environ 18 milliards de dollars américains en 2022 et a augmenté de près de 35 % au cours des six premiers mois de 2023.



La Russie est un fournisseur fiable de produits alimentaires pour l'Afrique, avec des exportations alimentaires d'une valeur de 4,7 milliards de dollars américains en 2022. De nombreuses grandes entreprises russes travaillent avec succès en Afrique, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'utilisation des sous-sols et de l'agriculture. Des opportunités de coopération dans la recherche, la technologie, l'éducation et la culture ont également été soulignées.



Les dirigeants africains ont exprimé leur gratitude envers la Russie pour son investissement dans le développement de nombreux pays africains et ont souligné l'importance de discussions sur des questions d'intérêt mutuel pour la Russie et le continent africain, tout en considérant l'impact mondial de leurs décisions.



La réunion a également abordé les défis mondiaux liés au climat et à la sécurité, qui affectent particulièrement l'Afrique. Les dirigeants africains ont souligné la nécessité d'une coopération étroite avec la Russie pour faire face à ces problèmes et pour promouvoir le développement durable du continent.