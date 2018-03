PREMIER RAPPORT INTÉRIMAIRE DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

SUR LE PROGRAMME DE MOBILITÉ ACADÉMIQUE EN AFRIQUE

I. INTRODUCTION

1. Le présent rapport est soumis au titre du suivi des engagements que j’ai pris lors de la Retraite conjointe du Comité des Représentants permanents (COREP) et de la Commission de l’Union africaine (UA) tenue au Caire, en Egypte, du 10 au 11 décembre 2017, et de l’interaction que j’ai eue avec le COREP, le 7 mars 2018. Le rapport met en évidence les efforts de la Commission pour faciliter la mobilité académique à travers le continent, aux fins d’emploi et d’études, et se conclut par des recommandations sur la voie à suivre.

