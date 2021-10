Premier ministre : "les tchadiens, quand ils le veulent, sont capables de grandes œuvres”

Le premier ministre de transition Pahimi Padacké Albert a assisté le 4 octobre à la signature du pacte social entre le gouvernement et les syndicats des travailleurs. Il a justifié les mesures difficiles prises par le gouvernement en 2016 à la suite de la crise économique et financière.



“Avec le sacrifice de nous tous, nous sommes arrivés à remonter la pente, à asseoir quelque peu la performance des régies et à maîtriser nos dépenses”, selon Pahimi Padacké.



Le chef du gouvernement a relevé que des efforts restent à faire pour parfaire les résultats communs.



“La signature de ce pacte est la preuve que les tchadiens, quand ils le veulent, sont capables de grandes oeuvres pour ce pays”, a dit Pahimi Padacké qui a félicité les travailleurs pour leur “sens élevé de patriotisme”.