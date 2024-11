Première Conférence Ministérielle Russie-Afrique : de la digitalisation à la sécurité, un partenariat d’avenir

Sécurité et lutte contre le terrorisme



Dans la salle de conférence n° 4, la session « Russie-Afrique : ensemble contre le terrorisme » rassemble des experts et décideurs pour discuter de la coopération contre le terrorisme. La Russie et l'Afrique partagent une conviction commune : le terrorisme constitue une menace mondiale. Leurs efforts incluent l'échange d'expertise et d'information sur les réseaux terroristes, ainsi que la mise en œuvre de mesures de sécurité internationales pour contrer cette menace. Les intervenants discutent des meilleures pratiques pour renforcer la sécurité et les droits humains dans les deux régions.



Prévention de la course aux armements dans l’espace



La salle de conférence n° 2 abrite une table ronde sur la prévention de la course aux armements dans l’espace. Les participants, confrontés à une escalade des tensions spatiales, évaluent les initiatives nécessaires pour maintenir l’espace comme un domaine pacifique. La discussion porte sur la création d’un instrument juridique international pour limiter les armements dans l’espace, une étape cruciale pour la stabilité mondiale.



Digitalisation et gestion publique



La conférence n° 5 explore le thème du « Transfert de compétences : échange d'expériences en matière de digitalisation du système de gestion publique ». La Russie et l'Afrique s’efforcent de créer une souveraineté digitale à travers des initiatives nationales et internationales. Ce panel examine les meilleures pratiques en matière de digitalisation, notamment l’utilisation de l’intelligence artificielle et des infrastructures de protection des données.



Jeunesse et coopération intergénérationnelle



Avec plus de 50 % de sa population âgée de moins de 35 ans, l'Afrique joue un rôle clé dans la transformation sociale. La Russie collabore avec les jeunes leaders africains pour renforcer un partenariat d'inclusion et de croissance. La session « Jeunesse de Russie et d'Afrique : regard vers l’avenir » explore le potentiel de la nouvelle génération pour favoriser des relations durables.



Coopération industrielle et éducative



Le panel sur le partenariat industriel et d'enseignement met en avant la collaboration entre universités et entreprises pour préparer la main-d'œuvre dans les secteurs clés africains. La Russie partage son expertise dans la formation professionnelle pour répondre aux besoins de l'économie africaine en plein essor, notamment dans l'énergie, la construction et l’agriculture.



Cette conférence représente un jalon important dans la coopération Russie-Afrique, visant à renforcer la sécurité, la croissance économique et le développement durable sur les deux continents.