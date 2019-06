Préservation de l'environnement : Congo Terminal dit non aux plastiques

Cette activité initiée par le directeur général, Laurent Palayer, participe à la sauvegarde de l’environnement, la protection de la biodiversité et la préservation de l’équilibre de l’écosystème marin.



Selon les Laurent Palayer « cette activité a des vertus pédagogiques pour le personnel et pour l’ensemble des citoyens, chacun devant prendre conscience aujourd’hui de la gravité de la pollution aux plastiques aussi bien sur la terre ferme que dans les océans. Pour preuve, on a trouvé, au démarrage du nettoyage, une tortue sans vie échouée sur le bord de la plage après avoir ingéré des morceaux de plastiques. »



Pour des besoins d’efficacité, les participants ont travaillé par équipe de dix avec des tâches précises. Les plastiques collectés ont été triés et pris en charge par Tank service. Une entreprise basée à Pointe-Noire et qui travaille dans le recyclage du plastique en flocons et granulés. Environ 100 personnes ont pris part à cette activité qui s’est tenue pour la première fois en 2018. Un moyen pour Congo Terminal, filiale de Bolloré Ports, de dire « non aux plastiques ».



A signaler que, Congo Terminal a pour cœur de métier la manutention des conteneurs au port autonome de Pointe-Noire. L’entreprise s’est engagée dans une politique sociétale respectueuse de l’environnement et s’investit de plus en plus dans la lutte contre le plastique. Depuis 3 ans, elle a mise en place des fontaines d’eau réfrigérées pour son personnel permettant de supprimer l’utilisation de 10 tonnes de plastique. En s’associant à Tank service, l’entreprise appuie le recyclage en vue de favoriser le développement d’un écosystème sain pour les générations futures.