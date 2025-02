Présidence de l’UA : Madagascar sollicite le soutien de la RCA pour sa candidature

Le président de la République, Pr Faustin Archange Touadera a reçu le lundi 03 février 2025 à la Cité des chefs d'Etat, une forte délégation malgache conduite par son ministre des Affaires étrangères, Mme Rasata Rafaravavitafika. La rencontre s'est déroulée en présence de son homologue de la République centrafricaine, Mme Sylvie Baïpo Temon.



Cette délégation malgache est porteuse d'un message du président malgache Andry Rajoelina à son homologue centrafricain Faustin Archange Touadera. " Nous sommes ici pour présenter la candidature de Madagascar auprès du président centrafricain. C'est pour la première fois dans son histoire", a précisé la ministre malgache des Affaires étrangères.



En effet, trois pays sont entrés en lice dans cette compétition au poste du président de la Commission de l'Union africaine. Il s'agit de Djibouti, du Kenya et de Madagascar représenté par son ancien ministre des Affaires étrangères, Randriamandratao Richard.



Pour l'envoyée spéciale du président malgache auprès du président de la République, le soutien de la RCA à son pays est capital car "l'Afrique doit trouver des solutions africaines aux défis de l'Afrique et Madagascar est un pays qui est résolument engagé pour une Afrique unie, prospère et solidaire", a-t-elle mentionné.



De même, la ministre malgache a déclaré avec fierté que son pays est prêt à porter la voix de l'Afrique unie, solidaire et surtout une Afrique qui saurait atteindre ses ambitions au regard des différents défis géopolitiques. L'élection aux postes de président et vice-président de la Commission de l'Union africaine se tiendra au courant du mois de février 2025, lors de la prochaine session de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement à Addis-Abeba.