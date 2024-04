Présidence de la Commission de l’UA : la Présidence de Djibouti annonce un candidat

La République de Djibouti annonce officiellement la candidature de son Ministre des Affaires étrangères, M Mahamoud Ali Youssouf, au poste de Président de la Commission de l’Union Africaine.



Djibouti exprime sa foi en la capacité de M Mahamoud Ali Youssouf, homme d’expérience et diplomate chevronné, connaissant les arcanes de l’Organisation Continentale à servir et à insuffler une dynamique à l’Organisation panafricaine.



Fort d’une expérience de plus de deux décennies au poste de Ministre des Affaires Etrangères de son pays, havre de paix et qui se distingue par la recherche constante de résolutions des conflits par le dialogue et la négociation, Monsieur Mahmoud Ali Youssouf dispose de tous les atouts pour répondre aux attentes et intérêts du continent. Il parle couramment le français, l’anglais et l’arabe.