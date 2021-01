Présidentielle 2021 au Tchad : quelles sont les attentes de la population ?

A l'approche de la campagne de l’élection présidentielle au Tchad, et au moment où des formations politiques manifestent un intérêt pour le Palais Rose, le Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) annonce le lancement d’une 1ère édition de sondage, une sorte de baromètre sur l'élection présidentielle 2021 au Tchad, mesurant l'opinion des Tchadiens sur leurs avis et leurs attentes.



Chaque mois, le CEDPE interroge un échantillon de la population tchadienne sur la prochaine élection présidentielle. Le premier sondage commence par interroger un échantillon de 1500 personnes sur leurs attentes pour la prochaine période quinquennale.



« Grâce aux résultats de cette première édition de sondage, nous allons découvrir et faire découvrir aux candidats ce que les citoyens attendent d’eux pendant la période du prochain quinquennat », explique le président du CEDPE, Dr. Ahmat Yacoub Dabio.



Cette action qui commence le jeudi 4 février 2021, sera immortalisée par une conférence-Débat le mardi 9 février, en présence de dix chercheurs, et où seront conviés les leaders des principales formations politiques de l’opposition, du parti au pouvoir et sa mouvance présidentielle, des représentants de la société civile, des institutions et diplomates. C’est aussi l’occasion pour les leaders de formations politiques de répondre aux attentes des citoyens recueillies à travers le baromètre et de convaincre.



« Cet événement sera assuré par une couverture médiatique et relayé par la presse locale et étrangère. Compte tenu de la situation sanitaire, le nombre de place est limité et pour toute réservation, prière d’envoyer un sms ou un mail », précise le CEDPE.