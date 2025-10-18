Alwihda Info
AFRIQUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : Issa Tchiroma dénonce une "forfaiture" et lance un appel solennel au Conseil Constitutionnel et à Paul Biya


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


Dans une déclaration datée du 19 octobre 2025, le candidat à la présidence camerounaise, Issa Tchiroma Bakary, a lancé un appel vibrant au Conseil Constitutionnel et au Président sortant, Paul Biya, dénonçant des manœuvres généralisées pour voler la voix du peuple suite au scrutin du 12 octobre.


Présidentielle 2025 au Cameroun : Issa Tchiroma dénonce une "forfaiture" et lance un appel solennel au Conseil Constitutionnel et à Paul Biya



 

Dénonciation des Fraudes et Irrégularités

 
Issa Tchiroma affirme que le peuple camerounais a "choisi le changement, l’alternance, la transition" en votant pour lui et liste plusieurs irrégularités qui constituent, selon lui, une "forfaiture organisée contre la volonté populaire" :
  • Bourrages d’urnes avoués.
  • Résultats "impossibles" dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, où une abstention massive due à la crise aurait été transformée "par magie en 100 % pour le régime sortant". Il qualifie cela d'"insulte à l’intelligence de la population".
  • Procès-verbaux déchirés et remplacés pour inventer des chiffres.
  • Scrutateurs chassés et juges complices.
 


Appel au Conseil Constitutionnel

 
S'adressant directement au Président et aux membres du Conseil Constitutionnel, Issa Tchiroma leur rappelle leur serment de protéger la Constitution et leur demande de se ranger "du côté du peuple" et non d'un "groupuscule d’individus".

 
« Vous avez entre vos mains l’avenir d’une Nation. Vous pouvez soit valider la vérité des urnes et donner au Cameroun le changement pacifique qu’il réclame, soit cautionner la fraude et précipiter notre pays dans des lendemains incertains. »
 



Exhortation à Paul Biya : Sortir par la Grande Porte

 
Le candidat exhorte le Président sortant, Paul Biya (au pouvoir depuis 43 ans), à ne pas terminer son règne sur une fraude et à "sortir par la grande porte, en homme d’État qui respecte la volonté de son peuple".

 
« Vous avez toujours déclaré être un mendiant de la paix : quittez le pouvoir avec honneur, avant que le pouvoir ne vous quitte. »
 



Appel à la Communauté Internationale

 
Issa Tchiroma appelle les pays frontaliers (Nigeria et Tchad), l’Union Africaine, l’Union Européenne, les Nations Unies, la France et les États-Unis à ne pas rester silencieux, affirmant que leur silence cautionne la dictature et que leur voix peut protéger la paix.
 



Message aux Partisans

 
Le candidat galvanise ses partisans, affirmant que la victoire est celle du peuple. Il leur demande de rester calmes, de ne pas céder à la provocation, mais de se tenir prêts à défendre leur victoire et à ne reconnaître que le résultat issu des urnes.
