Présidentielle : Le parti Action Socialiste Tchadienne pour le Renouveau a dans son agenda, des reformes dans l’armée

L'une des priorités de l'ASTR est de garantir que la place des militaires soit exclusivement dans les casernes. Il n'est plus acceptable qu'un militaire puisse occuper un poste clé au sein d'une coalition politique ou même agir comme trésorier général d'un parti d'opposition. Cette pratique compromet gravement la neutralité et l'intégrité de nos institutions politiques.



Le directeur adjoint de campagne chargé de la zone centre, Me Daye Bangam Jean-Claude, a souligné lors d'une interview sur Afrique Media le 29 avril que ces réformes étaient essentielles pour rétablir l'ordre et la stabilité dans le pays. Il a également affirmé que tout militaire qui s'engagerait dans de telles pratiques serait sévèrement sanctionné, voire éliminé.



L'ASTR reconnaît l'importance d'une armée professionnelle et apolitique pour assurer la sécurité du pays et protéger les intérêts nationaux. Les réformes proposées visent à garantir que l'armée tchadienne reste fidèle à sa mission principale, qui est de défendre la République et ses citoyens.