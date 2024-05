Présidentielle : Me Bongoro Théophile accueilli triomphalement à Gounou

Dès son arrivée dans la ville de Gounou Gaya, Me Bongoro Théophile a été chaleureusement accueilli par une foule en liesse. Les rues étaient décorées aux couleurs de l'Alliance Bongoro Président 2024 et les habitants brandissaient des pancartes montrant leur soutien indéfectible au candidat.



Lors d'un discours passionné devant ses partisans enthousiastes, Me Bongoro Théophile a exprimé sa gratitude envers la population pour leur soutien inconditionnel tout au long de sa campagne électorale. Il a souligné qu'il avait travaillé dur pour mériter leur confiance et qu'il ne les décevrait pas s'il était élu président.



Les échanges entre le candidat numéro 5 et la population ont été marqués par une grande convivialité. Les habitants ont pu poser leurs questions sur les projets du candidat concernant le développement économique, l'éducation, la santé et bien d'autres domaines importants pour l'avenir du pays.