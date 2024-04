Présidentielle / Pahimi Padacké Albert : Ma candidature est « un pont » qui relie tous les Tchadiens

Selon lui, ce pont relie différentes parties de la société tchadienne, transcendant les divisions ethniques et religieuses. Voici ses mots depuis Moundou : "Ma candidature est un pont jeté sur le Tchad. Pont qui relie le Nord et le Sud, musulmans et Chrétiens, Banana et Sara. Un pont qui passe au-dessus des divisions ethniques. PPA, la solution à Moundou.".



Pahimi Padacké Albert, ancien Premier ministre tchadien, a été investi par son parti, le Rassemblement national pour la démocratie au Tchad (RNDT – Le Réveil), en vue de cette élection présidentielle. Il se présente comme une alternative pour restaurer la démocratie.