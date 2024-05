Présidentielle : Un électeur mortellement atteint par balle à Moundou où la tension reste vive

Les détails de cet incident tragique sont limités, mais il est indiqué qu'Enock a été atteint par une balle et a perdu la vie. Il est essentiel que les autorités compétentes mènent une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de ce décès et pour traduire en justice les responsables de cet acte de violence.



Dans de telles situations, il est crucial de maintenir la paix, la sécurité et l'ordre public. Nous espérons que les autorités prendront rapidement des mesures pour apaiser les tensions et garantir que le processus électoral se déroule de manière pacifique et transparente.