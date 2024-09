Présidentielle au Cameroun : Maître Akeré Muna Investi par le Parti UNIVERS

Réactions de Maître Akeré Muna

Dans un message publié sur Twitter, Akeré Muna a exprimé sa gratitude envers ses partenaires politiques, notamment M. Zama et Barrister Balla, ainsi que pour le soutien continu du Movement NOW. Il a également remercié ses concitoyens pour leurs nombreux messages de soutien, affirmant : « le travail et la bataille pour sauver l’âme de notre cher pays continue. »



Contexte Électoral

Le scrutin présidentiel au Cameroun est prévu pour 2025, et la candidature de Maître Akeré Muna marque une étape significative dans la préparation de ces élections.



Conclusion

Cette nomination souligne l'engagement d'Akeré Muna et de ses alliés à œuvrer pour un Cameroun meilleur, tout en mobilisant le soutien populaire en vue des élections à venir.