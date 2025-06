Présidentielle au Cameroun : Maurice Kamto mobilise la diaspora à Paris, le RDPC dénonce un "meeting minable"

La réaction du RDPC : "Un meeting minable"



Du côté du parti au pouvoir, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), le Secrétaire Général Adjoint du Comité Central, M. Owona, a vivement critiqué l'événement, le qualifiant de "meeting minable".





"Qu'est-ce que c'était minable ce meeting si médiatisé depuis des mois où les organisateurs annonçaient retrouver en millions la diaspora camerounaise du monde entier !... La prestigieuse Place de la République n'a pas vu les dizaines de millions de camerounais annoncés. Même pas cinq mille. Heureusement même que les Parisiens se mobilisaient ce même après-midi pour la finale de la Champion's League dans les bars et snacks des environs où nous avons passés des heures en toute tranquillité. Plus d'amateurs de football que d'électeurs potentiels", a-t-il réagi.





M. Owona a également soulevé des interrogations sur les propos de Kamto concernant la protection de Paul Biya et sa famille, demandant : "De quelle protection ont-ils besoin? Sont-ils ou Seront-ils en danger ? De quelle famille on parle?" Il a qualifié la promesse de plurinationalité de "véritable promesse électorale aux citoyens qui attendent tout simplement la binationalité!". Concluant son propos, il a affirmé : "Plus d'insinuations que de convictions dans tous les propos entendus ! Vivons seulement mon Dieu. Qui vivra verra. Le Cameroun n'est pas en danger ! Le Cameroun ne passera pas !! Le Cameroun est debout et en marche pour un mieux être !!!!"