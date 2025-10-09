Alwihda Info
AFRIQUE

Présidentielle au Cameroun : des sessions de formation en France pour un scrutin apaisé et transparent


Alwihda Info | Par - 9 Octobre 2025



Présidentielle au Cameroun : des sessions de formation en France pour un scrutin apaisé et transparent
En trois sessions de formation et de renforcement des capacités, la mission d'ELECAM chargée d'accompagner les deux circonscriptions électorales de France a pleinement rempli son contrat, dans le but de garantir la gestion efficace et pacifique de l'élection présidentielle prochaine.

Ainsi, à Marseille le 02 octobre, et à Paris, les 06 et 07 octobre 2025, ELECAM, l'institution nationale et indépendante, en charge de la gestion de tout le processus électoral, a pris la juste mesure de ses responsabilités, à quelques jours seulement de l'événement politique le plus important de notre jeune démocratie...

À Marseille comme à Paris, les deux cadres d'ELECAM, Raymond Mbebi, chef de mission et M. Ousseni, ont alterné les explications théoriques et des démonstrations de cas pratiques dans un espace-temps bien circonscrit d'une commission locale (bureau de vote).

À Paris par exemple, les deux jours de formation, ont rassemblé les diplomates en poste à la chancellerie, dans les services techniques rattachés, au consulat général, avec au premier rang, S.E John Billy Eko consul général du Cameroun à Paris, et des personnalités issues de la société civile, pour le premier jour, et des représentants des partis politiques pour le deuxième. Bertin Bidima, consul général du Cameroun à Marseille a présidé la session de France Sud.

À  l'ouverture et à la clôture des séminaires, S.E André -Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France, présent, a tenu un langage sans équivoque, direct et franc, adossé sur la perspective juste, légale et légitime, du déroulement d'une élection apaisée et inclusive, qui se conforte dans le dialogue, le respect mutuel des acteurs, l'exigence stricte des pratiques non-violentes, la transparence et là la crédibilité.

Dans la circonscription électorale de France Nord, l'enjeu est de taille, avec plus de 4000 inscrits, répartis dans 10 bureaux de vote, localisés dans 6 villes de l'Ile de France (Paris et sa région).

(Avec le Centre de la communication du Cameroun en France)


Abraham Ndjana Modo
Correspondant Alwihda Info pour le Cameroun Tél: 00 237 677 52 40 66 ; Email: ndjanaa@yahoo.fr En savoir plus sur cet auteur


