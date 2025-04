Présidentielle au Gabon : Message de Brice Clotaire Oligui Nguema après sa victoire

Les observateurs nationaux et internationaux

Après sa victoire retentissante avec plus de, Brice Clotaire Oligui Nguema a adressé un message fort au peuple gabonais. En s'exprimant sur la scène politique post-électorale, il a déclaré :"Une nouvelle page s’ouvre. Je serai le Président de tous les Gabonais, sans distinction."Ce message souligne son engagement envers l'unité nationale et la non-discrimination parmi les citoyens.Oligui Nguema a insisté sur le fait que l'avenir du Gabon sera construit sur des bases d’unité, de dialogue et d'action. Il a affirmé :"Notre avenir ne se construira pas dans la division, mais dans l’unité, le dialogue et l’action."Le nouveau président a également pris le temps de remercier les différents acteurs ayant contribué au bon déroulement de l'élection. Il a exprimé sa gratitude envers :Ces remerciements soulignent l'importance d'un processus électoral transparent et sécuritaire pour la démocratie du pays.Dans son discours, Oligui Nguema a fait preuve d'humilité en rendant grâce à Dieu pour la force et la sagesse accordées afin de servir le pays. Il a déclaré :"Je tiens à m’adresser à vous, peuple gabonais, avec respect et reconnaissance. Je rends d’abord grâce à Dieu, qui ne cesse de m’accorder la force et la sagesse nécessaires pour servir notre Nation avec engagement et humilité."Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir après avoir renversé le Président Ali Bongo, ajoutant une dimension historique à son mandat. Cette élection est donc non seulement un tournant pour lui personnellement, mais aussi pour la direction future du Gabon.Avec sa promesse de rassembler tous les Gabonais et de bâtir un avenir commun, Oligui Nguema entame un chapitre important dans l'histoire politique du Gabon. Son leadership sera scruté de près, alors qu'il cherche à réaliser ses engagements envers le peuple gabonais et à naviguer dans le contexte post-coup d'État.